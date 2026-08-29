Sismo de magnitud 4.5 sacude el archipiélago de Las Perlas en Panamá

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la noche del viernes 28 de agosto en las cercanías del archipiélago de Las Perlas, de acuerdo con un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:56 p.m. y tuvo su epicentro a unos 2 kilómetros al norte de la isla San Miguel, una de las principales del archipiélago.

Hasta el momento, el Instituto de Geociencias mantiene el reporte como preliminar y no se han informado afectaciones en la zona. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales en caso de nuevas actualizaciones.

El sismo también se sintió en áreas de Panamá, como San Miguelito, San Francisco, Obarrio, Chilibre, Don Bosco, Costa Del Este, Paitilla, Arraiján, La Chorrera, Isla del Rey, Isla Contadora, Isla Contadora y Saboga.

No hay reportes de daños, pero se mantiene el monitoreo continuo, según Omar Smith, especialista en prevención de riesgos