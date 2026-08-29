Reclamos contra inmobiliarias ante la Acodeco superan los $10.6 millones en siete meses

Entre enero y julio de 2026, los compradores de vivienda e inmuebles en Panamá presentaron 247 quejas contra agentes económicos del sector inmobiliario ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Las reclamaciones representan un monto total acumulado de $10,611,974.26, de acuerdo con los registros del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas de la entidad.
Las estadísticas reflejan que casi ocho de cada diez reclamos (79.7%) se concentran en tres causas específicas: la solicitud de devolución de dinero abonado, la exigencia del cumplimiento de garantías y los vicios ocultos detectados en las propiedades entregadas.
La imposibilidad de recuperar las sumas entregadas como reserva o abono inicial constituye la principal causa de conflicto. Un total de 135 casos correspondieron a este renglón (54.7% del total de quejas), sumando $2,846,907.33. Los reclamos por incumplimiento de garantía abarcaron 33 expediente por $2,106,092.97, mientras que las denuncias por vicios ocultos alcanzaron 29 casos por un valor de $1,529,072.73.
El informe de la entidad reguladora contabilizó además 16 quejas por incumplimiento de contrato por $1,328,428.37; 15 casos vinculados a la falta de información por $1,166,048.35; y 13 reclamos atribuibles a la inclusión de cláusulas abusivas, cuya cuantía alcanzó $1,462,237.19.
Promotora Fayetteville, S.A. encabezó la lista con nueve quejas recibidas. Le siguió Inversiones Villa del Este, S.A. / Grupo 11, con seis expedientes. En el grupo con cinco reclamaciones se ubicaron Green City Development, S.A. / Pacific Hills y Brisas del Norte Development, S.A. Por su parte, ocho empresas registraron cuatro quejas cada una: Desarrollo Inmobiliario Venecia, S.A.; Don Bosco Development / Haus, S.A.; Greenwood Development Group, S.A. / Pacific Hills; Metro Square Development Corp / Loma Vista Realty Group; Promotora Casas Pacíficas; Rey 67, S.A.; Global Financial Founds Corp. (Fondos Financieros Globale); y Mi Condado, S.A.
La Acodeco aclaró que el número de quejas no implica por sí solo responsabilidad legal o incumplimiento, ya que cada caso debe agotar un proceso administrativo de prueba y análisis normativo.
El comportamiento de los primeros siete meses de 2026 se suma a un problema estructural del mercado inmobiliario. Entre mayo de 2006 y julio de 2026, la entidad acumuló 24,056 quejas contra agentes económicos del sector, por un monto disputado de $729.7 millones. En esos 20 años, un grupo reducido de promotoras e intermediarias concentra la mayor cantidad de reclamos.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros