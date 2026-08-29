Reclamos contra inmobiliarias ante la Acodeco superan los $10.6 millones en siete meses

Entre enero y julio de 2026, los compradores de vivienda e inmuebles en Panamá presentaron 247 quejas contra agentes económicos del sector inmobiliario ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Las reclamaciones representan un monto total acumulado de $10,611,974.26, de acuerdo con los registros del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas de la entidad.

Las estadísticas reflejan que casi ocho de cada diez reclamos (79.7%) se concentran en tres causas específicas: la solicitud de devolución de dinero abonado, la exigencia del cumplimiento de garantías y los vicios ocultos detectados en las propiedades entregadas.

La imposibilidad de recuperar las sumas entregadas como reserva o abono inicial constituye la principal causa de conflicto. Un total de 135 casos correspondieron a este renglón (54.7% del total de quejas), sumando $2,846,907.33. Los reclamos por incumplimiento de garantía abarcaron 33 expediente por $2,106,092.97, mientras que las denuncias por vicios ocultos alcanzaron 29 casos por un valor de $1,529,072.73.

El informe de la entidad reguladora contabilizó además 16 quejas por incumplimiento de contrato por $1,328,428.37; 15 casos vinculados a la falta de información por $1,166,048.35; y 13 reclamos atribuibles a la inclusión de cláusulas abusivas, cuya cuantía alcanzó $1,462,237.19.