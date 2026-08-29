Gobierno cancelará deuda del Fondo Solidario con letras del tesoro

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, confirmó que el Estado panameño mantiene una deuda significativa con promotores y empresas constructoras vinculadas al Fondo Solidario de Vivienda, un programa que venció legalmente el 30 de junio de 2024. Según explicó, la actual administración heredó compromisos millonarios que ahora busca honrar mediante mecanismos financieros que garanticen estabilidad en el sector y confianza en la banca. “El Fondo Solidario de Vivienda no lo eliminamos, la ley se venció con una deuda gigantesca que le estamos haciendo frente. El Estado ha pagado más de $90 millones de deudas heredadas”, señaló el titular de vivienda.

Cifras

El saldo pendiente asciende a $65 millones, de los cuales ya se han cancelado aproximadamente $20 millones, quedando cerca de $45 millones por pagar. Para cumplir con estos compromisos, el ministro de Vivienda recordó que el Gobierno aprobó un decreto ejecutivo que permitirá utilizar letras del tesoro como mecanismo de financiamiento. “Lo pensamos pagar a través de letras del tesoro. Ese decreto ejecutivo ya está aprobado para iniciar ese pago y honrar el 100% de los compromisos del Estado”, explicó Jované. El ministro subrayó que se trata de un compromiso de Estado y no únicamente de la actual gestión gubernamental, destacando que el objetivo es honrar las deudas heredadas y garantizar confianza en el sector construcción y bancario. “La gestión gobierno es simplemente nosotros honrando deudas heredadas”, puntualizó. El Fondo Solidario de Vivienda, recordó, funcionaba como un aporte inicial de $10 mil para facilitar el acceso a créditos hipotecarios. Sin embargo, al vencer la ley, quedó una deuda acumulada que el Estado ahora busca saldar en su totalidad. El ministro insistió en que el uso de letras del tesoro permitirá cumplir con los compromisos sin afectar otros programas de inversión pública. La intención del gobierno, dijo, es que el sector privado continúe siendo motor de desarrollo, mediante alianzas público-privadas que impulsen nuevos proyectos de vivienda y mejoramiento habitacional. “Creo mucho en que todo el mundo tiene que tener sentido de pertenencia para poder sostener estas grandes inversiones que hace el Estado en infraestructura”, contó.

Programas

Además de atender la deuda del Fondo Solidario, el Ministerio de Vivienda ha venido pagando obligaciones relacionadas con el interés preferencial y otros programas de apoyo al sector. Jované reconoció que también se recibieron cuentas pendientes en este rubro, pero aseguró que se han venido cancelando progresivamente. También mencionó que trabajan en el rescate de proyectos habitacionales abandonados, así como en la cancelación de cuentas pendientes con empresas constructoras e inversionistas. Según el ministro, estas acciones forman parte de una estrategia integral para reactivar la industria de la construcción, generar empleo y asegurar soluciones habitacionales para las familias panameñas.

ITBI

Otro tema a los que hizo referencia fue al proyecto de Ley 661, que modifica un artículo de la Ley 106 de 1974, sobre el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles, y dicta otras disposiciones. Con su aprobación en tercer debate en la Asamblea Nacional, Jované explicó que la medida busca incentivar la reactivación del sector construcción, pero con reglas claras. “Tiene que haber cumplido con permiso de los dos últimos años, indispensable”, comentó el ministro, quien además mencionó que la exoneración del impuesto de transferencia está para viviendas arriba de $100,000. O sea, que es para toda la industria de la construcción esta exoneración hasta 200,000, pero se mantiene para viviendas arriba de 100,000.