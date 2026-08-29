Cae banda de Calle 14 en Río Abajo tras la Operación Secuela

La Procuraduría General de la Nación, mediante la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, logró la imputación de cargos contra 16 personas por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

Entre los procesados figura un presunto cabecilla del grupo, a quien además se le imputó el delito de blanqueo de capitales.

Durante el desarrollo de las audiencias, los fiscales del caso formalizaron la solicitud de legalización de la aprehensión y la posterior imputación de cargos, las cuales fueron avaladas por el Juzgado de Garantías.

Asimismo, el Tribunal admitió la medida cautelar de detención provisional para todos los vinculados, tras considerar robustecidos los elementos de convicción presentados y determinarse la existencia de cuatro riesgos procesales, entre los que destacan el peligro de fuga y la amenaza que representan para la comunidad.

Los imputados fueron capturados en el marco de la «Operación Secuela», un despliegue operacional derivado de una investigación iniciada en el año 2025.

El objetivo central de las pesquisas era desarticular una red criminal asentada en Calle 14 y zonas adyacentes del corregimiento de Río Abajo, implicada en delitos graves como homicidios, robos y conductas delictivas relacionadas con drogas.

La operación conllevó la realización de más de 30 diligencias de allanamiento e inspección, desarrolladas de forma conjunta con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional.