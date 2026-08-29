Coalición Vamos iniciará recolección de firmas para ser partido político

La Coalición Vamos dio este domingo un paso decisivo en su trayectoria organizativa al celebrar elecciones internas para iniciar formalmente el proceso de conversión en un partido político. El proceso contó con la participación de más de 1.600 personas, reflejando un amplio respaldo a la propuesta. Tras el escrutinio, los resultados arrojaron un 97% de votos a favor de concretar la transformación en colectividad política. Con este aval interno, la agrupación se prepara para encarar la siguiente fase legal impuesta por el marco electoral: la recolección de firmas de adhesión. Para alcanzar la meta exigida, la organización deberá reunir el equivalente al 3% del padrón electoral, lo que representa aproximadamente 60.000 firmas de ciudadanos.

Estrategia

Tras los resultados, el fundador de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, comento que para transformar un país se requiere un equipo de hombres y mujeres que esten dispuestos a servir al país. “Que lo hagmos en equipo no es que sea más fácil, sino todo lo contrario, pero lo hacemos porque entendemos que es la única forma correcta y posible para que la transformación que el país necesita llegue a todos los rincones”, comentó. Vásquez recordó que para crear la Coalición Vamos retaron a ciudadanos a participar de la política y salir de sus zonas de confort para que formaran parte de un cambio. “Llamamos a personas de todo el país. Nos tocó apoyar a más de 100 candidatos cuando en ese momento las prácticas corruptas predominaban en la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República”, sentenció.