‘Cartografía de la vejez’: un libro que busca romper estereotipos sobre el envejecimiento

La vejez suele ser asociada con la dependencia y la pérdida de autonomía. Sin embargo, “Cartografía de la vejez”, el libro de la especialista en gerontología Getsabel Rodríguez, busca mostrar esta etapa desde una perspectiva diferente: como una etapa de derechos, independencia y nuevas oportunidades. La obra, que reúne 25 relatos humanos e historias reales, recoge los sueños, anhelos, miedos y pérdidas de personas adultas mayores, abordando además temas que continúan siendo considerados tabú dentro de la sociedad. “Darle voz a los que no tienen voz, porque por lo general la vejez se vista como una etapa de dependencia, de pérdida de autonomía y no como una etapa de derechos”, expresó la autora al explicar una de las motivaciones detrás del libro. Durante la entrevista, la especialista destacó que uno de los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores es la pérdida de derechos dentro de diferentes espacios de la sociedad. “La pérdida de sus derechos, la pérdida de sus derechos en la sociedad, en la familia, en el entorno en el que vivimos”, afirmó. Para la autora, la forma en que se percibe el envejecimiento debe cambiar, especialmente ante una sociedad en la que las personas viven más años y mantienen su capacidad de tomar decisiones. Entre los derechos que, a su juicio, deben respetarse se encuentra la capacidad de las personas adultas mayores de decidir sobre su propia vida. “El derecho a decidir, el derecho a escoger, el derecho a seguir equivocándose porque siguen siendo individuos, el derecho a poder tomar sus propias decisiones”, manifestó.

El amor dentro de temas tabúes

El libro también aborda situaciones de las que pocas veces se habla cuando se trata de la vejez, como el amor, los nuevos desafíos y el deseo de comenzar nuevamente. “¿Qué pasa cuando te enamoras en la vejez? ¿Qué pasa cuando decides explorar nuevos desafíos? Cuando quieres iniciar nuevas cosas. ¿Por qué siempre tengo que decir no, ya tú no estás para eso?”, cuestionó. En ese sentido, recordó que después de la jubilación muchas personas todavía tienen años de vida por delante. “Cuando realmente, después que nos jubilamos, con la esperanza de vida, estamos por medio de vivir 30 años más. Tenemos toda una vida para volver a comenzar de nuevo. ¿Por qué me limitas por edad?”, expresó. Entre las historias que más significan para la autora se encuentra “Mi vida después de ti”, que definió como: una historia de dolor y de rescate de autonomía”. También mencionó “A mi manera” (que es una historia que revela el derecho a ser como soy sin que me juzguen), y Las reinas del baile, una historia que, según explicó, “rompe los estereotipos”. Precisamente, esta última historia plantea las contradicciones que existen frente a las actividades que realizan las personas mayores. La autora cuestionó por qué la sociedad promueve que se mantengan activas y saludables, pero puede juzgarlas cuando desean salir y divertirse.

Una sociedad que envejece

La autora también se refirió al envejecimiento de la población panameña y a la necesidad de visibilizar a este sector. A su juicio, es necesario generar condiciones que permitan a las personas mayores desarrollarse con independencia y mantener su autonomía. “Ya es hora de que nos visibilicemos, ya es hora de que nos escuchen, ya es hora de que la sociedad comprenda que hay que crear, lo que dice la política pública, los entornos propicios y favorables para esta población”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a reconocer a las personas que atraviesan esta etapa como sujetos de derechos. “Aprendamos a convivir y a respetar a las personas que atraviesan por la vejez. Aprendamos que son sujetos de derechos, que tienen derecho a decidir, a su independencia, a su autonomía y que eso nos va a hacer una sociedad más saludable”, sostuvo.