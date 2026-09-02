Raúl Castro está gravemente enfermo tras sufrir un accidente cerebrovascular

El general y político cubano, Raúl Castro, de 95 años, está atravesando un delicado estado de salud tras sufrir presuntamente un accidente cerebrovascular, según información publicada por Diario Las Américas.

La versión, atribuida a una fuente confidencial en Cuba, ha generado nuevas especulaciones sobre la salud del exlíder, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Gobierno cubano.

De acuerdo con el reporte, Castro habría sufrido un accidente cerebrovascular y permanecería conectado a equipos de soporte vital.

La directora ejecutiva de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, aseguró que la información provino de una fuente que el medio considera altamente confiable.

Los rumores sobre la salud del exmandatario surgieron después de que circularan versiones sobre su supuesta muerte, las cuales fueron desmentidas.

Su última aparición pública registrada ocurrió el pasado 13 de agosto en La Habana, durante los actos por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.

La situación también provocó reacciones en Estados Unidos.

El congresista republicano Carlos A. Giménez, de origen cubano, publicó en redes sociales que continúan los rumores sobre el estado crítico de Castro y afirmó que, en caso de que fallezca, sería lamentable que no enfrente las consecuencias de los crímenes que le atribuye.

Pese a los reportes, hasta el momento las autoridades cubanas no han emitido un parte médico ni una declaración oficial sobre el estado de salud de Raúl Castro.

Castro dejó la presidencia de Cuba en 2018 y posteriormente abandonó el liderazgo del Partido Comunista en 2021, aunque continuó siendo considerado una figura de influencia dentro de la estructura política y militar de la isla.