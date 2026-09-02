Colombia y Estados Unidos evalúan radares en Tumaco para reforzar ofensiva militar contra el narcotráfico

Colombia y Estados Unidos aceleran su cooperación en materia de seguridad con una agenda centrada en combatir las redes del narcotráfico, vigilar el Pacífico, fortalecer la frontera con Ecuador y recuperar parte de la flota aérea de las Fuerzas Militares colombianas. El nuevo acercamiento se produce dos semanas después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella se incorporara al Escudo de las Américas, la coalición antinarcóticos impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Como parte de esa alianza, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, visitó Colombia durante dos días y sostuvo reuniones con autoridades civiles y militares, incluido el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora. “La visita del comandante Donovan reafirma el compromiso de seguir trabajando unidos contra los narcoterroristas, los carteles y todas las organizaciones criminales que pretenden sembrar violencia”, expresó Mora. El SOUTHCOM, por su parte, señaló que el recorrido buscó fortalecer la asociación de seguridad entre ambos países y coordinar acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Tumaco, punto estratégico de la nueva cooperación

Uno de los puntos principales de la visita fue Tumaco, una ciudad ubicada en la costa del Pacífico colombiano y considerada uno de los corredores más importantes para la salida de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su ubicación estratégica y su acceso al océano también han favorecido la presencia de diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, organizaciones catalogadas como terroristas por Washington. Durante la visita se analizó la posibilidad de trasladar radares hasta Tumaco para identificar y monitorear semisumergibles y lanchas rápidas utilizadas para transportar drogas. Los equipos permitirían detectar movimientos marítimos desde una de las zonas empleadas como punto de salida de cocaína y proporcionar información en tiempo real a las unidades colombianas encargadas de ejecutar las interdicciones, según información publicada por el diario El Tiempo. El interés en reforzar la vigilancia del Pacífico ocurre mientras Estados Unidos intensifica sus operaciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico. Durante el último año, Washington ha ejecutado 68 ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el mar Caribe, con un saldo de 227 fallecidos, de acuerdo con un conteo del New York Times. Trump ha defendido los bombardeos como una estrategia eficaz para interrumpir las rutas de la droga. Organizaciones defensoras de derechos humanos, sin embargo, los han cuestionado y calificado como posibles “ejecuciones extrajudiciales”. El ataque más reciente ocurrió el pasado 26 de agosto en el Caribe y dejó cuatro tripulantes muertos.

Colombia, Ecuador y Estados Unidos coordinan acciones

La agenda regional también incluyó una visita de Donovan a San Lorenzo, localidad ecuatoriana cercana a la frontera con Colombia. En ese punto se desarrolló una reunión tripartita en la que participaron el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y representantes de las fuerzas de seguridad de los tres países. Las autoridades acordaron incrementar la presencia militar y fortalecer el intercambio de inteligencia en la frontera colombo-ecuatoriana, considerada un corredor estratégico para el transporte de cocaína. “El comandante Donovan se reunió con fuerzas élite para perfeccionar una estrategia conjunta destinada a combatir las operaciones y los líderes de los carteles”, informó el SOUTHCOM mediante una publicación en X. Además, el diario ecuatoriano Expreso reveló que durante el encuentro se evaluó la posible creación de una base militar binacional entre Colombia y Ecuador. Hasta el momento, esa propuesta no ha sido formalmente confirmada por ambos gobiernos.

De la Espriella estrecha vínculos con Washington

Desde su llegada al poder, hace menos de un mes, De la Espriella ha convertido la cooperación militar internacional en uno de los componentes principales de su estrategia de seguridad. El mandatario colombiano ha sostenido conversaciones con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien comparte una política de mayor presión militar contra los grupos armados y las organizaciones criminales. También restableció plenamente las relaciones de defensa con Estados Unidos, debilitadas durante el Gobierno de Gustavo Petro debido a sus frecuentes diferencias con Trump. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo Ejecutivo colombiano autorizó la realización de operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en territorio nacional. Las autoridades colombianas no han confirmado públicamente esa versión. Colombia es considerada el mayor productor mundial de cocaína, mientras Estados Unidos representa su principal mercado consumidor. Una eventual implementación de las operaciones conjuntas permitiría al Gobierno colombiano utilizar capacidades militares y de inteligencia estadounidenses contra cerca de 30 organizaciones armadas, que reunirían a más de 20.000 integrantes. Para Trump, la alianza representa la oportunidad de ampliar su estrategia regional contra el narcotráfico desde uno de los países más relevantes para la producción y salida de cocaína.

Buscan recuperar la flota aérea colombiana

Donovan concluyó su recorrido en el Fuerte Militar de Tolemaida, la principal instalación del Ejército colombiano, ubicada en el centro del país. Durante la visita, las autoridades analizaron la rehabilitación de la flota aérea militar. De acuerdo con la información recibida por el Gobierno de De la Espriella durante la transición, decenas de aeronaves permanecen fuera de servicio. Entre los equipos que no estarían operativos se encuentran 11 de los 19 helicópteros MI-17 pertenecientes a las Fuerzas Militares. El SOUTHCOM también informó sobre su participación en una operación liderada por la Fuerza Aérea Colombiana que permitió interceptar 4,5 toneladas de cocaína, dos lanchas rápidas y otras tres embarcaciones de alta velocidad. Ocho personas fueron detenidas durante el operativo. “La Coalición de las Américas contra los Cárteles está tomando medidas decisivas para derrotar a los cárteles y a los narcoterroristas en el hemisferio occidental”, sostuvo el comando estadounidense. El acercamiento entre Washington y Bogotá muestra una coincidencia de intereses: Trump busca ampliar su capacidad de actuación contra el narcotráfico en América Latina, mientras De la Espriella apuesta por el respaldo militar estadounidense para cumplir sus promesas de seguridad y mano dura contra los grupos armados.

Pregunta SEO: ¿Qué acordaron Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico?