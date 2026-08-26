Cuatro muertos en ataque militar de Estados Unidos contra embarcación en el Caribe

Cuatro personas murieron este martes luego de que fuerzas militares de Estados Unidos atacaran una embarcación señalada por las autoridades como presunta integrante de las rutas de narcotráfico en el Caribe, informó la agencia AFP.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) aseguró, a través de una publicación en X, que contaba con información de inteligencia que vinculaba a la embarcación con actividades de tráfico de drogas.

El organismo difundió además imágenes en blanco y negro en las que se observa el barco navegando antes de que una fuerte explosión lo alcanzara.

De acuerdo con AFP, el operativo forma parte de las acciones militares estadounidenses contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región. Desde septiembre del año pasado, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desarrollan la operación denominada “Escudo del Sur”.

Más de 200 personas han muerto en ataques efectuados en aguas del Pacífico oriental y el Caribe. Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump no ha presentado pruebas concluyentes que demuestren que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas.