Inundación en Nepal y Tíbet deja 17 muertos y cientos de desaparecidos

Una violenta inundación golpeó este miércoles zonas del norte de Nepal y el Tíbet, dejando al menos 17 muertos y a cientos de personas desaparecidas, entre ellas turistas y peregrinos que se dirigían hacia el monte Kailash.

Según dio a conocer el medio La Vanguardia, el distrito nepalí de Rasuwa, ubicado en la zona fronteriza con China, figura entre los sectores más afectados. La corriente arrasó un puesto de aduanas y dejó incomunicados a sus 14 trabajadores. Además, las autoridades de Katmandú y Pekín intentan localizar a personas que permanecen aisladas en distintos puntos fronterizos.

De acuerdo con La Vanguardia, más de 300 extranjeros que se encontraban en el área de riesgo perdieron contacto con sus familiares o agencias. La mayoría serían peregrinos hindúes que tenían previsto cruzar la frontera entre Nepal y China para continuar su recorrido hacia el monte Kailash, considerado un lugar sagrado. Entre los afectados también hay ciudadanos de origen indio residentes en Estados Unidos y turistas surcoreanos.