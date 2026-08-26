Inundación en Nepal y Tíbet deja 17 muertos y cientos de desaparecidos

Una violenta inundación golpeó este miércoles zonas del norte de Nepal y el Tíbet, dejando al menos 17 muertos y a cientos de personas desaparecidas, entre ellas turistas y peregrinos que se dirigían hacia el monte Kailash.
Según dio a conocer el medio La Vanguardia, el distrito nepalí de Rasuwa, ubicado en la zona fronteriza con China, figura entre los sectores más afectados. La corriente arrasó un puesto de aduanas y dejó incomunicados a sus 14 trabajadores. Además, las autoridades de Katmandú y Pekín intentan localizar a personas que permanecen aisladas en distintos puntos fronterizos.
De acuerdo con La Vanguardia, más de 300 extranjeros que se encontraban en el área de riesgo perdieron contacto con sus familiares o agencias. La mayoría serían peregrinos hindúes que tenían previsto cruzar la frontera entre Nepal y China para continuar su recorrido hacia el monte Kailash, considerado un lugar sagrado. Entre los afectados también hay ciudadanos de origen indio residentes en Estados Unidos y turistas surcoreanos.
Varias agencias de viajes reportaron que no han podido comunicarse con sus clientes. En conjunto, sus grupos sumarían cerca de 400 peregrinos que tenían previsto atravesar la frontera este miércoles.
La emergencia también dejó incomunicados a entre 40 y 50 conductores de vehículos y a numerosos integrantes de las fuerzas de seguridad, debido a los cortes de carreteras y la interrupción de las comunicaciones, según el medio.
La riada ocurrió alrededor de las 9:15 de la mañana, hora local, cuando el río Bhote Koshi se desbordó y afectó a localidades como Timure, Syabrubesi y Rasuwagadhi, situadas aproximadamente 180 kilómetros al norte de Katmandú.
El origen del desastre todavía es objeto de investigación. El ministro de Exteriores de Nepal indicó que, de manera preliminar, un terremoto ocurrido en territorio tibetano habría provocado una avalancha que bloqueó el cauce del río. Posteriormente, la acumulación de agua habría generado la repentina y destructiva crecida, según detalló La Vanguardia.
La situación en territorio chino continúa siendo incierta, aunque las autoridades ya reconocieron la existencia de víctimas y un número importante de desaparecidos. El presidente chino, Xi Jinping, ordenó intensificar las labores de búsqueda y rescate.
La emergencia también afectó la infraestructura energética de Nepal. Dos instalaciones hidroeléctricas y una planta solar sufrieron daños, lo que redujo alrededor del 12 % de la capacidad de la red nacional.
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