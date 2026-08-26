Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 26 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles 26 de agosto lluvias y aguaceros dispersos, acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en sectores de las vertientes del Caribe y el Pacífico.

En el Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias dispersas, de moderadas a fuertes, con actividad eléctrica en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. En el resto de esta vertiente se prevén lluvias aisladas.

Para la tarde, los aguaceros podrían presentarse de manera aislada desde Bocas del Toro hasta Colón y en la serranía de la comarca Guna Yala. Durante la noche, las lluvias continuarán de forma dispersa en Bocas del Toro y Ngäbe-Buglé, mientras que otras zonas del Caribe podrían registrar precipitaciones aisladas.

En la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé durante la madrugada aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el Golfo de Panamá, además de lluvias en Darién, el este de Panamá, Los Santos y el sur de Veraguas.

Estas condiciones podrían extenderse durante la mañana hacia el resto de la provincia de Panamá, Panamá Oeste y sectores de Coclé y Herrera.

Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, las áreas montañosas de la península de Azuero, el este de Panamá y Darién. En otras zonas del Pacífico también podrían registrarse aguaceros aislados, algunos de ellos de intensidad fuerte.

Para la noche se pronostican aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo y áreas de Chiriquí, mientras que el sur de Veraguas y Darién podrían presentar lluvias aisladas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 19 °C en la Cordillera Central, y entre 22 °C y 27 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 21 °C y 25 °C en la Cordillera Central y entre 27 °C y 32 °C en las demás regiones.

El IMHPA también prevé índices de radiación UV-B entre 5 y 10, con niveles de riesgo de moderado a muy alto.

Las autoridades meteorológicas advierten que las tormentas eléctricas pueden generar vientos locales fuertes en ráfagas. Además, debido al alto nivel de saturación de los suelos en sectores del Caribe y el oriente, centro y occidente del Pacífico, aumenta la probabilidad de crecidas de ríos y quebradas y de deslizamientos.

Por ello, se recomienda mantener precaución durante las lluvias y, especialmente, cuando las tormentas se desarrollen en áreas marítimas.