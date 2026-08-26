Panamá apuesta al Caribe para expandir sus exportaciones y negocios

Panamá busca ampliar su presencia comercial en el Caribe mediante misiones empresariales, nuevos contactos y acuerdos de cooperación. La primera Misión Empresarial y Rueda de Negocios Panamá–Curazao generó más de $17 millones en intenciones de negocios y reunió a 60 empresas panameñas con compradores, distribuidores y potenciales aliados de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten.
Durante la actividad se realizaron más de 650 citas empresariales, en las que se presentaron productos y servicios de la oferta exportable panameña. Frutas, materiales de construcción, productos de aseo e higiene personal y el sector avícola concentraron parte del interés.
Los más de $17 millones corresponden a intenciones de negocios, no a exportaciones realizadas. El monto refleja el valor proyectado de las oportunidades identificadas y su concreción dependerá del avance de las negociaciones.
La iniciativa se produce mientras el Caribe aumenta su participación como destino de las exportaciones panameñas. El MICI informó que la región representó el 3.9 % de las exportaciones de Panamá en 2024 y el 8.3 % en 2025.
Al cierre del primer semestre de 2026, la oferta exportable total de Panamá alcanzó $747.3 millones. De ese monto, $534.6 millones correspondieron a exportaciones de bienes panameños, sin cobre, y $212.8 millones a exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales, como las zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico, de acuerdo con las Estadísticas de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom).
Del valor correspondiente a bienes panameños, el 71.8 % se dirigió a países con acuerdos comerciales vigentes. CARICOM representó el 2.5 %, frente al 12.4 % de la Unión Europea, el 11.0 % del MCCA y el 10.6 % de la ALADI.
La participación de CARICOM evidencia el espacio que Panamá busca ampliar en los mercados del Caribe.
La relación comercial con la región no se limita a oportunidades potenciales. Refrigeración Internacional S.A., ubicada en Chepo, ha enviado equipos de refrigeración a Curazao, Aruba y Puerto Rico. Para marzo de 2026 acumulaba más de cinco contenedores y su último cargamento incluyó 51 neveras con puerta externa sólida destinadas a un fabricante de hielo.
En el sector pesquero, Salvamar S.A. mantiene envíos semanales de 1,500 kilogramos de pescado fresco a República Dominicana. Exporta pargo, cherna y dorado, productos que también ha enviado a Aruba y Puerto Rico.
Estos casos contrastan con los $17 millones proyectados en la misión: mientras ese monto representa negocios que aún deben concretarse, las operaciones de estas empresas ya constituyen exportaciones efectivas.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que el crecimiento de las exportaciones hacia el Caribe demuestra el potencial de las empresas panameñas para competir con productos de calidad y valor agregado. “Desde el MICI seguimos impulsando acciones concretas que permiten abrir mercados, generar negocios y fortalecer la presencia de Panamá en la región, entre ellas misiones, acompañamiento y el refrescamiento del sello Hecho en Panamá”, señaló el titular del MICI.
Moltó también destacó la posición de Panamá como plataforma logística y comercial y la importancia de aprovecharla para generar oportunidades para las empresas, atraer inversión y fortalecer los vínculos con el Caribe.
La estrategia incluye además acercamientos institucionales. En mayo, los presidentes José Raúl Mulino y Luis Abinader acordaron actualizar una propuesta de acuerdo comercial entre Panamá y República Dominicana para fortalecer el intercambio y generar nuevas oportunidades económicas.
Con Curazao, el MICI y el Ministerio de Desarrollo Económico de ese país suscribieron el 20 de agosto una Carta de Intención para promover comercio, inversión, logística y cooperación empresarial.
El documento contempla oportunidades en puertos, transporte, distribución regional, zonas francas y zonas económicas especiales, además del fortalecimiento de cadenas regionales de suministro. También establece mecanismos de diálogo y Mesas Redondas Panamá–Curazao con participación pública y privada.
La Carta de Intención no genera obligaciones jurídicas vinculantes y su implementación dependerá de las competencias, recursos y procedimientos internos de ambas partes.
El reto para Panamá será transformar las oportunidades identificadas en la misión en operaciones comerciales. Los más de $17 millones representan negocios potenciales, mientras las exportaciones que ya realizan empresas panameñas muestran que existe una base sobre la cual ampliar la presencia del país en el Caribe.
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