BDA avanza hacia el IFA sin suspender sus operaciones

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) prepara su transformación en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), mientras mantiene su operación como entidad bancaria y sustenta un presupuesto recomendado de $68.2 millones para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Del monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), $22.4 millones corresponden a funcionamiento y $45.5 millones a inversión. Con estos recursos, el BDA proyecta beneficiar a más de 2,940 pequeños productores mediante créditos blandos durante el próximo año.

El gerente general del BDA, Francisco Mejía, explicó a los diputados que la institución avanza en un proceso de transformación bajo los lineamientos del presidente José Raúl Mulino, con énfasis en el financiamiento de micro y pequeños productores.

La transformación no implica, por ahora, el cierre de las operaciones del banco. El BDA continúa funcionando bajo su marco legal vigente mientras avanza la preparación del proyecto que dará paso al IFA.

El proceso de transformación cuenta con pasos administrativos definidos.

El BDA informó que mediante la Resolución No. 0004 del 20 de octubre de 2025 se instaló una mesa de trabajo encargada de elaborar el borrador del proyecto de ley para crear el IFA.

Posteriormente, la Resolución No. 13-2026 del 26 de marzo de 2026 estableció una mesa técnica interinstitucional para definir el cronograma del proyecto de ley que permitirá transformar el banco en el nuevo instituto. El documento debe pasar posteriormente al Órgano Ejecutivo.

Estos pasos muestran que el cambio dejó de ser solo una propuesta administrativa y entró en una etapa de preparación normativa. Sin embargo, la transformación jurídica todavía requiere la aprobación de la legislación correspondiente.

Como parte del nuevo enfoque, la junta directiva del BDA, presidida por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, aprobó en marzo un techo de $50,000 para los créditos.

Según Mejía, la medida busca ampliar el acceso al financiamiento para proyectos de menor escala y fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.

La institución también desarrolla desde enero el Programa de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que ofrece préstamos con una tasa de interés de 1% para proyectos como construcción de pozos, molinos de viento para extracción de agua y bombas hidráulicas de ariete.

El programa busca atender necesidades de productores en zonas con dificultades para acceder al recurso hídrico.