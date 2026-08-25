Caída del pago del impuesto de la planilla a junio pone en duda recuperación del empleo

¿Cómo se explica que el desempleo haya disminuido un punto porcentual, como anunció la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, mientras que, al mismo tiempo, se redujo a junio la recaudación del impuesto sobre la renta pagado por los asalariados?

Esta es la incógnita que se plantean economistas ante el último reporte de recaudación de ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a junio 2026, que detalla que el pago del impuesto de las personas naturales disminuyó $30.2 millones. A junio de 2026 la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) fue de $801.7 millones, mientras que a junio de 2025 fue de $831.9 millones una reducción de 3,6% .

Esto, a pesar de que, como usualmente, las personas naturales aportan más del 60% de este impuesto respecto a las jurídicas o empresas.

El dato también deja al aire la interrogante de la calidad de empleo que se estaría creando.

El último dato de desempleo que publica la Contraloría General de la República (CGR) es de 10,4%, similar al de los niveles de la pandemia de la covid -19, mientras que en junio pasado el Ejecutivo anunció que la cifra se había reducido un punto porcentual durante el primer semestre, dato que se apreciaría en los próximos indicadores.

“Esta situación de disminución del aporte de las personas naturales se puede atribuir, evidentemente al alto nivel de desempleo que apunta a que empeore antes de empezar a disminuir”, comentó Raúl Moreira, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.

Otra explicación a la disminución en la recaudación sería que los empleos que se están generando podrían ser “sumamente precarios” coincidieron Moreira y el docente de la facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Víctor Hugo Herrera.

“La caída del ISR se relaciona con el desempleo y una caída del consumo, una clara evidencia de la baja en la actividad económica y el alza en el costo de la vida”, comentó Herrera, también exdirector de la Escuela de Economía.

“Hay que ver qué empleo se incrementó porque el ISR lo pagan las personas naturales que tienen un empleo formal”, añadió.

A su parecer el empleo que pudo aumentar es el informal.

Precisamente, en el primer semestre los contratos que más se firmaron fueron los definidos y por obra determinada en 15% y 48%, respectivamente, en comparación al primer semetre de 2025, detalla la CGR.

“Se están renovando, constantemente, los contratos definidos o se contrata a las personas jurídicas por honorarios profesionales, con independencia del tipo de trabajo que realicen donde no se aporta nada ni por las empresas ni por los trabajadores”, explicó Moreira.

La Estrella de Panamá consultó a Muñoz sobre esta contradicción, a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.