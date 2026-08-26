Pilly Rodríguez presenta ‘Amarylla’, un llamado a reencontrarse con uno mismo

En el marco de la Feria Internacional del Libro, la escritora y creadora del método AMOR, Pilly Rodríguez, presentó su libro ‘Amarylla’, una obra que invita al lector a mirar hacia dentro, reconocer su propia identidad y recuperar la relación consigo mismo. La autora explicó que Amarylla nació a partir de una experiencia personal de desconexión y del aprendizaje que dejó una relación que llegó a su fin. “Amarylla nace de esa desconexión con tu dueño de mí”, expresó durante una conversación con La Estrella de Panamá. Para Pilly, la relación más importante que una persona debe aprender a cultivar es consigo misma. “Pueden cambiar de pareja, de trabajo, pero con la única persona que no vas a cambiar de pareja eres tú. Y aprender a cuidar esa relación es lo más valioso que tendrás en la vida”, afirmó. La escritora considera que reencontrarse con uno mismo es un proceso personal y transformador. Explicó que su labor consiste en acompañar a las personas, pero no transformar sus vidas por ellas.

El método AMOR

A partir de esta visión, Pilly desarrolló el método AMOR, compuesto por cuatro elementos: autoconocimiento, motivación, observación y responsabilidad.

El primer paso es reconocer quién se es. “La primera es el autoconocimiento, aprender a ver quién eres”, explicó. Para la autora, este proceso implica identificar talentos, fortalezas y también aquellas situaciones que pueden representar dificultades.

“Todos los seres humanos tenemos luz y a veces tenemos cortocircuitos. Y son válidos los cortocircuitos, porque eso nos permite aprender otra cosa”, sostuvo. La motivación, por su parte, consiste en descubrir qué mueve realmente a cada persona, mientras que la observación invita a mirar las acciones y pensamientos cotidianos. Finalmente, la responsabilidad implica hacerse cargo de las propias emociones y decisiones.

“Y por último, la responsabilidad. Que es hacerte cargo de quién eres y de todo lo que eres. De no echarle la culpa a la gente porque estás triste, porque te sientes alegre o porque no”, manifestó.

Un libro marcado por el perdón

Durante la escritura de Amarylla, uno de los capítulos que más impactó a la autora fue el dedicado al perdón. Reveló que llegó a detener la escritura durante 56 días porque se enfrentó a un proceso personal que todavía no había resuelto.

“Cuando yo estaba haciendo el libro, cuando yo estaba escribiendo, yo paré de escribir 56 días”, contó. Según explicó, aquel momento le permitió reconocer que todavía tenía que aprender a perdonarse.Para Pilly, perdonar implica dejar de permanecer atrapado en aquello que ocurrió y comprender que el pasado no puede modificarse. “Lo que pasó pasó”, afirmó. “No lo vas a cambiar por mucho que hubiera. Lo que pasó pasó”.

En su opinión, el proceso comienza cuando se modifica la manera de mirar aquello que sucedió. “Lo principal es cambiar tu mirada para eso”, señaló.

Una invitación a no desaparecer dentro de una relación

El mensaje que la autora espera transmitir con Amarylla está relacionado con la importancia de mantener la propia identidad dentro de una relación. Pilly plantea que en una relación existen tres elementos: cada una de las personas y el vínculo que ambas construyen. Desde esta perspectiva, ninguno de los integrantes debería desaparecer para que la relación funcione.

Aunque adelantó que ya trabaja en nuevos proyectos, la escritora prefirió no revelar detalles y aseguró que quiere concentrarse en el impacto que pueda generar Amarilla entre sus lectores. “En este momento quiero disfrutar de amarylla. Quiero disfrutar de conocer lo que la gente siente cuando lo lee”, expresó.