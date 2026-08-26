Carlos De La Rosa: Del Mundial de Flag en Alemania a los Olímpicos 2028

El esquinero defensivo (defensive back) de la selección masculina de flag football de Panamá, Carlos De La Rosa, encargado de la cobertura de pase y la contención de los receptores rivales en la línea secundaria, detalló en entrevista para La Estrella de Panamá, las perspectivas del equipo tras alcanzar la séptima casilla del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol Americano al superar al anfitrión Alemania en Düsseldorf. El resultado en territorio germano representó un ascenso de seis posiciones, respecto al lugar 13 con la edición anterior del Mundial disputada en Finlandia. Este avance ubica actualmente a los equipos nacionales de las ramas masculinas y femeninas en el séptimo escaño de la clasificación global, situándolos a un solo puesto de la zona de los seis equipos que accederán a la contienda olímpica.

Trayectoria y posicionamiento internacional

El flag football panameño continúa consolidando su presencia dentro del panorama internacional. La cita en Düsseldorf constituyó el cuarto torneo internacional y el segundo mundial en la carrera de De la Rosa. El desempeño del conjunto masculino se sumó al historial del flag football panameño, el cual registra el campeonato orbital femenino de 2016, el subcampeonato de 2018 y el bronce masculino en Israel 2021. Ubicados en una fase de grupos de alta exigencia competitiva, Panamá compitió en el denominado “grupo de la muerte” junto a Francia, Gran Bretaña e Italia (campeón europeo de 2025 y clasificado a la final del torneo), logrando revertir los pronósticos iniciales y captando la atención de los asistentes. En el siguiente diálogo, el jugador nacional repasa las claves de la remontada ante el cuadro alemán, analiza el impacto internacional de la delegación y desglosa la hoja de ruta establecida para la clasificación a la cita olímpica rumbo a los olímpicos de 2028:

¿Cómo se manejó el partido decisivo contra Alemania para disputar el séptimo lugar del ranking global en un estadio visitante?

“Ese último juego era la pelea por el séptimo lugar en el ranking de la IFAF, la Federación Internacional de flag football, lo cual es muy importante porque toma relevancia en torneos posteriores para definir en qué grupo vas a estar y las cabezas de serie. El estadio estaba a todo dar apoyando al anfitrión. Nosotros, después de haber tenido la derrota el día previo con Japón, nos preparamos, vimos video y estábamos listos para el partido”. “Fue una preparación difícil ya que en pleno juego estuvimos abajo 14-0, faltando casi dos minutos para acabar la primera mitad, pero la unión del equipo nunca se bajoneó. Pudimos darle la vuelta al resultado para posicionarnos en la séptima casilla del ranking, escalando seis posiciones desde nuestro último torneo en Finlandia donde quedamos de trece”.

¿Cómo percibían a Panamá los demás competidores y la organización al estar integrados en un grupo tan exigente?

“La gente que estaba promoviendo el Mundial, los creadores de contenido, el propio torneo y los otros países nos tenían de últimos en el grupo. Estábamos en el grupo de la muerte con Francia, Gran Bretaña e Italia (que llegó a la final y consiguió su cupo a los Juegos Olímpicos de 2028) Italia venía de ser el campeón europeo de 2025, Francia quedó en tercer lugar y Gran Bretaña en cuarto lugar”. “La expectativa era que Panamá se fuera con cero victorias, pero le dimos al mundo lo que es Panamá y nos volvimos a posicionar. Incluso la gente nos veía y nos pedía autógrafos, niños y personas mayores de todas las edades interesados en saber cuándo jugaba Panamá y apoyándonos. Volvimos a poner el nombre del país en alto en la selección masculina”.

Con esta posición número siete en el ranking mundial, ¿Cómo se perfila el equipo frente al panorama olímpico?

“Lo hablaba con el grupo antes de disputar el partido contra Alemania: si ganábamos este juego quedamos de siete en el papel, a un solo spot de los seis equipos que van directo a los Juegos Olímpicos, situándonos ambas selecciones, tanto femenina como masculina, en la séptima casilla. Hay que pasar por los tres torneos clasificatorios que vienen, pero esto nos deja un buen sabor de boca sobre el trabajo detallado que debemos hacer para cerrar la brecha, y nos vamos muy contentos con los resultados”.

¿Qué competencias deben afrontar en la ruta de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

“Primero tenemos el continental, que probablemente sea en Canadá en un 95%. Ahí se van a dar dos cupos, donde siendo honesto y realista considero que México y nosotros somos los dos candidatos a conseguir esos pases a la siguiente instancia. Luego viene un repechaje con diez equipos (dos cupos por cada uno de los cinco continentes) que se jugará en Canadá dos meses antes de los Juegos Olímpicos en 2028 para otorgar dos cupos adicionales. El último cupo restante se disputará una o dos semanas después en Orlando entre las ocho selecciones restantes. El primer paso es clasificarnos en el continental, para lo cual ya cerramos evaluaciones deportivas y sesiones de psicología para empezar la preparación”.

¿Qué mensaje le darías a las categorías juveniles que ven el flag football como una oportunidad deportiva de alto rendimiento?