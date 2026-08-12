Pete Hegseth: “Panamá dio el ejemplo” al defender su soberanía y el Canal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, elogió este miércoles 12 de agosto la cooperación con Panamá en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, durante una intervención en la que, además de resaltar los logros conjuntos en materia de seguridad, remarcó que “las fronteras y las leyes se respetan en el Hemisferio Sur”.
“Panamá dio el ejemplo cuando rechazó cualquier amenaza a su soberanía y al Canal de Panamá. En cambio, decidió profundizar la alianza con Estados Unidos en ambos ámbitos”, destacó Hegseth en su declaración.
El secretario de Defensa sostuvo más temprano una reunión con el presidente de la República José Raúl Mulino, en la que abordaron temas como la seguridad del canal interocéanico y la lucha contra el narcotráfico.
Su intervención, realizada en el contexto del Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, recordó que hace justo un año el Departamento de Guerra lanzó la denominada operación ‘Lanza del Sur’, destinada a combatir a los cárteles de la droga que se dedicaban al tráfico marítimo de estupefacientes por las aguas del Caribe.
En este sentido, apuntó que, desde que la operación se puso en marcha en septiembre de 2025, el tráfico marítimo de narcóticos se redujo un 65% en el Caribe occidental, mientras que disminuyó un 60% en el Caribe oriental y un 50% en el Pacífico oriental.
Pete Hegseth tampoco desaprovechó la oportunidad para remarcar el Corolario Trump de la Doctrina Monroe, creada por Estados Unidos hace más de 200 años para oponerse al colonialismo europeo en el Hemisferio Occidental. El funcionario señaló que cualquier amenaza a la seguridad de los países de la región representa también una amenaza para Estados Unidos.
“Ahora, bajo el firme, claro y visionario liderazgo del presidente Trump, seguimos el Corolario Trump de la Doctrina Monroe: defenderemos nuestro hemisferio de amenazas externas a la soberanía nacional, ya sea del narcoterrorismo o de actores extranjeros malintencionados”, aseguró.
Hegseth también afirmó que la administración de Joe Biden “miró para otro lado” ante la migración ilegal y el crimen organizado.
Además, instó a los 19 países asistentes, entre ellos Ecuador y Colombia, a abandonar la Corte Penal Internacional, al considerar que se trata de un organismo internacional que socava la soberanía de los países.
El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés), destacó la asesoría brindada por el Ministerio de Seguridad Pública y su titular, Frank Ábrego, así como por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, durante los últimos dos meses.
Según Donovan, este trabajo conjunto sentó las bases del éxito del foro, que estableció como prioridades el reforzamiento de las alianzas entre los países miembros y la creación de subgrupos que, a su vez, tendrán objetivos específicos.
“No tenemos reuniones por tenerlas, tenemos efectivos en el terreno. Tenemos que preguntarnos si hacemos nuestra parte como líderes y rendir cuentas sobre lo que hacemos. Entre ahora y el mes de noviembre, tendremos un plan de acción de la coalición. No tenemos tiempo para esperar”, señaló Donovan.
En el foro también estuvo presente el senador republicano por el estado de Ohio, Bernie Moreno. De origen colombiano, aseguró que la seguridad económica está estrechamente ligada con la seguridad nacional de los países, ya que, al generar condiciones de prosperidad, los cárteles tendrán mayores dificultades para fortalecer sus redes de reclutamiento.
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