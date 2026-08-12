Panamá evalúa propuesta de Costa Rica para destrabar disputa comercial ante la OMC

Después de más de siete años de disputa comercial y con una apelación pendiente debido a la inoperatividad del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Panamá y Costa Rica vuelven a explorar una posible salida. La propuesta costarricense plantea dos arreglos paralelos y recurrir a un arbitraje de la OMC, pero Panamá aún no ha definido si acepta la fórmula.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó durante una reunión con la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, que Panamá recibió la propuesta presentada por Costa Rica el 5 de agosto.

“Hemos recibido la propuesta presentada por Costa Rica y será evaluada con la debida profundidad técnica, comercial y jurídica. Panamá seguirá conduciendo este proceso con firmeza, respeto y una visión de beneficio mutuo”, afirmó Moltó.

La propuesta costarricense busca resolver de forma definitiva las diferencias comerciales entre ambos países mediante dos instrumentos.

El primero consiste en un memorando de entendimiento que respondería a las preocupaciones expresadas por Panamá sobre algunos productos de interés para sus exportadores. Costa Rica se comprometería a realizar las gestiones necesarias para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, con el acompañamiento de un organismo internacional para generar mayor confianza en el procedimiento.

El segundo arreglo busca atender las preocupaciones de Costa Rica. Ambos gobiernos se comprometerían a acudir a un arbitraje de la OMC para que examine la apelación presentada por Panamá contra el fallo que condenó las restricciones que impiden a Costa Rica exportar a Panamá. Los dos países asumirían el compromiso de respetar el resultado de los árbitros internacionales.

El origen de la controversia

La diferencia comercial comenzó en enero de 2019, cuando Panamá empezó a adoptar una serie de medidas que restringieron el acceso de productos costarricenses a su mercado, entre ellos banano, plátano, fresas, piña, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo y productos lácteos.

Según los registros de la OMC, el diferendo se concentra en cuatro medidas específicas adoptadas por Panamá entre enero de 2019 y junio de 2020.

Entre ellas figuran la restricción a la importación de fresa fresca en enero de 2020 por la presunta detección del plaguicida Oxamilo; el bloqueo, desde junio de 2020, a productos lácteos y cárnicos provenientes de 16 establecimientos costarricenses tras la no renovación de sus aprobaciones sanitarias; la restricción a la piña fresca en enero de 2019 por el riesgo de la cochinilla rosada del hibisco; y el freno a la importación de plátano y banano frescos en octubre de 2019 para revisar los requisitos frente al riesgo de la plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical.

Costa Rica inició en 2021 un litigio ante la OMC mediante el mecanismo de solución de diferencias. En diciembre de 2024, un grupo especial emitió un laudo favorable a Costa Rica, posteriormente ratificado en junio de 2025 por el Órgano de Solución de Diferencias.

Panamá presentó el 24 de enero de 2025 una apelación contra el fallo, argumentando que el informe no se ajustaba a sus normativas sanitarias. Sin embargo, el Órgano de Apelación de la OMC permanece sin funcionar desde diciembre de 2019, debido a la falta de miembros suficientes, lo que dejó el proceso en un limbo jurídico.

La propuesta de Costa Rica intenta precisamente superar ese obstáculo mediante un arbitraje que permita examinar la apelación, sin depender de que el Órgano de Apelación reanude sus funciones.

Reciprocidad, el punto clave para Panamá

La discusión, sin embargo, no se limita al mecanismo jurídico para resolver la controversia. Moltó ha reiterado que Panamá está dispuesto a negociar, pero bajo condiciones de igualdad y estricta reciprocidad, con protección para el productor nacional.

“Queremos igual cantidad de reglas para ambas naciones”, ha señalado el ministro, al explicar que Panamá busca establecer condiciones apropiadas para que ambos países definan, de la misma forma y bajo las mismas condiciones, las reglas para la aprobación de plantas y la introducción de sus productos.

Moltó también ha advertido que existen plantas panameñas que durante décadas vendieron sus productos en Costa Rica y que actualmente no pueden hacerlo.

“Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar”, afirmó, al subrayar que esa es una de las instrucciones del Gobierno.

Por ello, la propuesta costarricense será evaluada no solo por su viabilidad jurídica, sino también por sus implicaciones comerciales y para los sectores productivos panameños.

Transporte de carga, otra pieza de la agenda

La reunión entre Moltó y Trejos también abordó la situación del transporte de carga terrestre. Como siguiente paso, ambos gobiernos acordaron intercambiar información con los gremios del sector de cada país para conocer sus planteamientos y recopilar insumos que permitan fortalecer la coordinación y facilitar el movimiento de mercancías.

La iniciativa costarricense abre una nueva etapa de diálogo, pero todavía no representa un acuerdo. Panamá ha confirmado que recibió la propuesta y ahora deberá evaluarla.

El desafío será determinar si los dos arreglos planteados y el eventual arbitraje ante la OMC permiten avanzar hacia una solución de la controversia sin apartarse de las condiciones de reciprocidad, igualdad y protección al productor nacional que Panamá ha colocado como elementos centrales de su posición.