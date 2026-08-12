Final de la Segunda División de futsal: Panamá Norte contra Panamá Este

La Segunda División de la Liga Nacional de Futsal (LNF) ya conoce a los dos equipos que pelearán por el trofeo del Torneo Apertura 2026. Las escuadras de Panamá Norte y Panamá Este salieron victoriosas en las semifinales disputadas en el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada y se enfrentarán en la final de la competición .
El conjunto de Panamá Norte obtuvo su pase al golear 6-1 a Boquete, gracias a los dobletes de Jorge Cogley e Isaac Villarreal, sumados a los tantos de Luis Pérez y Jorge Soriano. Por su parte, Panamá Este hizo lo propio al vencer 6-3 a Elite de Penonomé, con una destacada actuación de Abdiel Torres, quien anotó tres goles.
A pesar de la derrota de su equipo, Joel Cundumi, de Elite de Penonomé, logró marcar una vez más y se consolidó como el máximo artillero de la competición con un total de 22 anotaciones.
Este enfrentamiento entre los equipos del Norte y Este de la capital marcará un hito histórico, al ser la primera final que se celebra bajo el nuevo formato de la Segunda División de la LNF.
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