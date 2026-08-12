DGI cierra entrega de sobres para la Lotería Fiscal este viernes 14 de agosto

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Fiananzas (MEF) informó que este viernes 14 de agosto será el último día para depositar los sobres con facturas en las urnas habilitadas a nivel nacional para participar en la Lotería Fiscal Regional.
Una vez concluya este periodo, se dará paso a los sorteos regionales, que comenzarán la próxima semana. El primero está programado para el martes 18 de agosto y corresponderá a la Región N.° 1, Panamá.
Para participar, los ciudadanos deben colocar cinco facturas fiscales en un sobre blanco o manila, tamaño carta o menor. En el exterior del sobre deberán colocar únicamente sus datos personales: nombre completo, número de cédula, teléfono de contacto, correo electrónico y dirección residencial.
La DGI recordó que no serán válidos los sobres que sean de otros colores, superen el tamaño establecido o contengan elementos adicionales como estampillas, dibujos, imágenes, pegatinas, calcomanías o adornos.
Los sobres que no cumplan con las condiciones establecidas serán anulados automáticamente.
Cada región tendrá un sorteo público con 25 premios, para una bolsa total de $110,000, distribuida en cinco premios de $10,000, diez de $5,000 y diez de $1,000.
La entidad también aclaró que una misma persona no podrá resultar ganadora más de una vez en un mismo sorteo. Si son seleccionados varios sobres pertenecientes al mismo participante, los adicionales serán invalidados y se realizará una nueva extracción.
Los ciudadanos interesados todavía tienen oportunidad de participar, por lo que deberán depositar sus sobres antes del cierre de las urnas este viernes 14 de agosto.
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