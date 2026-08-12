DGI cierra entrega de sobres para la Lotería Fiscal este viernes 14 de agosto

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Fiananzas (MEF) informó que este viernes 14 de agosto será el último día para depositar los sobres con facturas en las urnas habilitadas a nivel nacional para participar en la Lotería Fiscal Regional. Una vez concluya este periodo, se dará paso a los sorteos regionales, que comenzarán la próxima semana. El primero está programado para el martes 18 de agosto y corresponderá a la Región N.° 1, Panamá.

Lotería Fiscal estos errores podrían anular tu sobre

Para participar, los ciudadanos deben colocar cinco facturas fiscales en un sobre blanco o manila, tamaño carta o menor. En el exterior del sobre deberán colocar únicamente sus datos personales: nombre completo, número de cédula, teléfono de contacto, correo electrónico y dirección residencial. La DGI recordó que no serán válidos los sobres que sean de otros colores, superen el tamaño establecido o contengan elementos adicionales como estampillas, dibujos, imágenes, pegatinas, calcomanías o adornos. Los sobres que no cumplan con las condiciones establecidas serán anulados automáticamente.

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