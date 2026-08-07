Lotería Fiscal Regional: estas son las fechas y requisitos para participar en los sorteos de agosto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a los ciudadanos que durante el mes de agosto se realizarán nuevos sorteos de la Lotería Fiscal Regional, una iniciativa que busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al momento de realizar compras. Para participar en los sorteos de agosto, los contribuyentes deberán depositar sus facturas fiscales emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026. El último día para entregar los sobres y retirar las urnas habilitadas será el viernes 14 de agosto de 2026. La Lotería Fiscal Regional se desarrollará por zonas del país en las siguientes fechas: Martes 18 de agosto: región #1, correspondiente a Panamá. Jueves 20 de agosto: región #2, que incluye Panamá Oeste, Colón y Darién. Martes 25 de agosto: región #3, integrada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Jueves 27 de agosto: región #4, conformada por Herrera, Los Santos y Coclé.

¿Cómo participar de la Lotería Fiscal?

El proceso para participar es sencillo, pero los ciudadanos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Dirección General de Ingresos (DGI). Lo primero es solicitar siempre la factura fiscal al momento de una compra. El documento debe ser emitido mediante un sistema autorizado por la DGI y debe incluir los datos del participante, como nombre y número de cédula, RUC, carnet de residente o pasaporte en el caso de extranjeros. Si la factura no fue emitida con los datos del comprador, la persona deberá escribir en la parte posterior del documento su nombre completo y número de identificación. Luego, los participantes deben reunir sus facturas y colocarlas dentro de un sobre. Cada sobre debe contener como mínimo cinco facturas originales y legibles, que pueden corresponder a uno o varios comercios. No existe un monto mínimo de compra para participar, pero las facturas deben cumplir con el periodo establecido: deben tener una fecha de emisión de hasta dos meses antes del sorteo correspondiente.

Requisitos para los sobres

La DGI recordó a los participantes de la Lotería Fiscal Regional que los sobres utilizados para depositar las facturas fiscales deben cumplir con una serie de requisitos para ser considerados válidos durante los sorteos. De acuerdo con las disposiciones establecidas, los sobres deben ser de tamaño carta o más pequeños y únicamente podrán utilizarse sobres de color blanco o manila. No serán aceptados aquellos que tengan otros colores o que superen el tamaño permitido. Además, la parte exterior del sobre debe contener solamente la información personal del participante, que incluye: Nombre completo. Número de cédula de identidad personal. Número de teléfono de contacto. Correo electrónico. Dirección residencial. La DGI también aclaró que los sobres no deben incluir ningún tipo de elemento adicional o decorativo, como estampillas, dibujos, imágenes, pegatinas, calcomanías, accesorios u otros adornos. La entidad advirtió que los sobres que no cumplan con estas condiciones serán anulados automáticamente, por lo que recomendó a los ciudadanos revisar cuidadosamente los requisitos antes de depositarlos en las urnas habilitadas.

¿Dónde depositar las facturas?