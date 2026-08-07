Caso Lili Pink: Fiscalía embarga proveedor ligado a importaciones chinas desde Panamá

La investigación contra el entramado empresarial relacionado con la marca de ropa femenina Lili Pink abrió un nuevo capítulo con la imposición de medidas cautelares sobre Elephant Import & Export SAS, uno de sus principales proveedores y una compañía con conexiones comerciales en China y Panamá. Según reveló la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, la Fiscalía General de Colombia amplió las diligencias contra esta sociedad mientras rastrea millonarias operaciones de importación y posibles irregularidades en el abastecimiento de mercancía. La empresa se incorpora a una investigación que ya comprende 11 sociedades, bodegas, locales comerciales y distintos predios. El ente acusador estima que la estructura vinculada con Lili Pink habría lavado cerca de 763.000 millones de pesos. Elephant Import & Export también suministraba productos a Joy y, de acuerdo con el expediente citado por el diario colombiano, habría sido utilizada para respaldar documentalmente operaciones de importación, pese a no contar con suficiente capacidad económica.

Un préstamo millonario bajo sospecha

La Fiscalía sostiene que la aparente fortaleza financiera del proveedor se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos concedido por otra sociedad que tampoco tendría los recursos necesarios para efectuar una transacción de esa magnitud. Además, Fast Moda SAS, compañía que opera Lili Pink, registraba una deuda de 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export. Fast Moda ha sido relacionada en el proceso con el empresario colombo-panameño Max Marvin Abadi Harari y su hijo David. De acuerdo con la información publicada, ambos salieron de Colombia antes de que comenzara el proceso contra el entramado societario. El pasado 21 de julio, ocho empresarios y representantes de las compañías investigadas, entre ellos los Abadi, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Los delitos señalados incluyen lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, enriquecimiento ilícito, contrabando y favorecimiento al contrabando.

Contenedores procedentes de Panamá

Las diligencias efectuadas tras la ampliación de las medidas cautelares permitieron identificar 12 contenedores con mercancía fabricada en China e ingresada a Colombia desde Panamá. Los investigadores también establecieron que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Un detalle llamó particularmente la atención de las autoridades: aunque los productos eran de origen chino, ya tenían etiquetas preparadas específicamente para su comercialización en el mercado colombiano. La Fiscalía busca determinar el recorrido de la mercancía, el funcionamiento de las importaciones y el papel que habrían desempeñado las diferentes sociedades involucradas en el abastecimiento de Lili Pink y Joy.

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