Los temas prioritarios que negociará Mulino en la toma de posesión en Colombia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este viernes 7 de agosto a Cali, Colombia, para asistir a la toma de posesión del mandatario electo de ese país, Abelardo De La Espriella, en una gira de trabajo orientada a concretar acuerdos bilaterales en materia de seguridad fronteriza y comercio.

El mandatario panameño viajó acompañado por una delegación de alto nivel integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

A su llegada al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la comitiva fue recibida por autoridades del gobierno saliente colombiano y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.

Dentro de la agenda oficial, Mulino agendó una reunión bilateral a las 11:30 a.m. con De La Espriella en el Centro de Cultura de Cali, en la que participa el titular de Seguridad Pública, Frank Ábrego. El encuentro busca alinear las estrategias de ambos países frente a los desafíos de la frontera común, el flujo migratorio irregular y el crimen organizado.

“En nombre del Gobierno de la República de Panamá y su pueblo expreso a Colombia lo que siempre hemos dicho: hermandad, vecindad y mucha cooperación”, declaró Mulino tras su arribo a suelo colombiano, donde extendió sus deseos de éxito a la nueva administración entrante.

La ceremonia formal de investidura presidencial se desarrolla en la tarde en el centro de eventos Arena USC de la Universidad de Cali. Panamá busca afianzar los canales de comunicación directa con la administración de De La Espriella desde el inicio de su mandato para garantizar el seguimiento de los temas de agenda bilateral pendular.