Abelardo de la Espriella asume Colombia: los grandes retos que marcarán su gobierno

Abelardo de la Espriella asume este viernes 7 de agosto la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, abriendo un nuevo capítulo político tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro. El abogado llega a la Casa de Nariño con la promesa de imprimir un giro a las políticas de su antecesor, pero recibe un país marcado por profundas divisiones y desafíos económicos, fiscales y de seguridad. La transición se produce después de una campaña particularmente polarizada. Petro, pese a sus cuestionamientos al proceso electoral, aseguró en junio que acataría las decisiones institucionales y que su administración estaba preparada para garantizar el empalme y la continuidad del Estado. Precisamente, reducir la polarización aparece entre los primeros desafíos de De la Espriella. Las diferencias entre los proyectos políticos que se enfrentaron en las urnas abarcan asuntos como seguridad, economía, política de paz y relaciones internacionales, en un escenario donde persiste la desconfianza hacia las instituciones.

Economía y seguridad, entre las prioridades

En materia económica, el nuevo Gobierno recibe unas finanzas públicas bajo presión. Análisis previos a su posesión sitúan el déficit fiscal alrededor del 6 % del producto interno bruto y señalan una deuda pública superior al 60 %, mientras la inflación continúa por encima de la meta del Banco de la República. De la Espriella ha planteado reducir el tamaño del Estado, recortar el gasto público y recuperar la producción de petróleo y gas. El desafío será ejecutar ese ajuste sin comprometer programas sociales ni frenar el crecimiento y la inversión. La seguridad será otro frente determinante. Su administración deberá responder a la presencia de grupos armados ilegales y al crimen organizado, al tiempo que define el rumbo de la política de paz heredada de Petro. El propio programa del nuevo mandatario contempla un “choque de seguridad” entre sus primeras medidas de gobierno. A estos desafíos se suman la situación del sistema de salud, la infraestructura, el empleo, la transición energética y la necesidad de construir acuerdos políticos que permitan avanzar su agenda en el Congreso.

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