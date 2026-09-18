Contraloria defiende contratos directos del MOP

Por segunda vez, el contralor general de la República, Anel Flores, salió en defensa de la gestión del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, frente a las críticas por la adjudicación de contratos directos, cuestionamientos que calificó de “morbo”.

“Muchos de esos contratos han sido periodos de emergencia, hemos vivido dos periodos de emergencia importantes con temas de agua e inundaciones”, dijo Flores ante la pregunta de TVN Noticias.

Este diario publicó una investigación periodística basada en información de Panamá Compra que reveló que en 23 meses, es decir, del 1 de julio de 2024 al 4 de junio de 2026, las contrataciones directas, tanto excepcionales como de emergencia, suman unos $363 millones, una cuantía que supera las contrataciones directas, del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el gobierno pasado.

Los reportes titulados: Obras Públicas de a dedo: así se contratan los proyectos en el MOP, y Las favoritas del MOP: contratos directos y licitaciones millonarias, del 14 y 15 de septiembre pasado, detallaron además que carreteras y reparaciones estimadas en el “Plan estratégico de gobierno 2025-2029”, se contrataron de manera excepcional y a empresas que admitieron recibir coimas.

“Muchos de esos contratos a los que se refieren son de emergencia; hay que hacerlos [...]. Ahí no da el tiempo para hacer una licitación pública porque hay gente afectada. Estamos haciendo un arqueo y estaremos dando un informe a toda la ciudadanía, porque el morbo impera y tenemos que ser muy cuidadosos”, añadió.

Es la segunda vez que Flores sale en defensa de Andrade. La primera ocurrió después de otra investigación de este diario, que reveló un posible conflicto de interés del ministro por el aumento del costo de la carretera hacia Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, en la que había sido contratista apenas nueve meses antes de asumir el cargo.

Andrade, quien es familia extendida del mandatario José Raúl Mulino, dijo que no había declarado conflicto de interés por desconocer la norma.

“Quiero decir que el ministro del MOP ha desempeñado una labor extraordinaria. Hay que darle un gran espaldarazo; es el mejor ministro en cuanto a ejecución”, dijo Flores en junio pasado.

¿Por qué el MOP está gestionando más de un centenar de contrataciones directas, bajo el argumento de “beneficio social”? ¿No existe otra modalidad que favorezca la competencia? El MOP indicó que una licitación toma 10 meses y se habían favorecido entre licitaciones y directamente a unas 30 empresas. La noticia corroboró que solo ocho concentran el grueso de las adjudicaciones.