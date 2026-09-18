Investigación sobre el exministro Sabonge será enviada al Ministerio Público

El contralor general de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, confirmó que la Contraloría General de la República remitirá al Ministerio Público la investigación relacionada con el patrimonio del exministro de Obras Públicas Rafael José Sabonge Vilar, una vez concluya las diligencias que mantiene en curso. Flores explicó que el expediente todavía se encuentra en una etapa inicial y que la entidad continúa recabando información sobre bienes y recursos financieros vinculados al exfuncionario. Entre las diligencias figuran órdenes de cautelación enviadas a distintas instituciones bancarias. “Una vez concluyan los procedimientos correspondientes”, la información será remitida al Ministerio Público, explicó el contralor a los medios de comunicación. Corresponderá a esa instancia determinar las acciones que considere pertinentes.

Contraloría investiga a exfuncionarios de pasadas y actuales administraciones

El caso de Sabonge no es la única investigación que mantiene la Contraloría General de la República. Flores indicó que la entidad también desarrolla pesquisas relacionadas con varias personas de la pasada administración y de la actual, por distintos asuntos que, según explicó, buscan esclarecer posibles irregularidades y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Entre los casos mencionados por el contralor figura una investigación relacionada con el Registro Público. Sin embargo, evitó ofrecer mayores detalles mientras las diligencias permanecen abiertas. Flores adelantó que los casos relacionados con otros exfuncionarios se conocerán en su momento, una vez los procesos alcancen una etapa que permita informar sobre sus resultados. El funcionario reiteró que estas investigaciones se encuentran en una fase inicial y que los resultados dependerán de la información que logre recabar la institución.

Una investigación que apunta al patrimonio de Sabonge

En el caso del exministro de Obras Públicas, la investigación tomó como referencia una diferencia patrimonial de $704,452.61, monto que también figura como límite de una medida precautoria de secuestro ordenada por la Contraloría contra bienes de Sabonge. La medida quedó establecida mediante la Resolución 2766-2026-DNAJ/MP, del 8 de septiembre de 2026, y alcanza cuentas bancarias, propiedades, vehículos y otros activos registrados a nombre del exministro. Entre los bienes inmuebles identificados aparecen dos propiedades horizontales: una en el edificio Mar de Plata, en la ciudad de Panamá, y otra en el PH Marinazul, en San Carlos. La resolución también incluye cuentas y fondos vinculados a Sabonge en Banco General, Banistmo y Banco Mercantil. La orden comprende los recursos depositados en cuentas corrientes y de ahorro en las que figure como titular, firmante o autorizado. También contempla tarjetas de crédito, cajillas de seguridad, cuentas cifradas y créditos o sumas que tenga a su favor. Los fondos que resulten secuestrados deben quedar a órdenes de la Contraloría.

La diferencia que investiga la Contraloría