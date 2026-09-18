Mulino lleva a Nueva York una agenda de diplomacia, inversión y tecnología

El presidente José Raúl Mulino viajará este sábado a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Semana de Alto Nivel de la 81.a Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pronunciará este miércoles 23 de septiembre su discurso central.

La visita combina una intensa agenda diplomática con reuniones sobre inversión, tecnología, inteligencia artificial y cooperación internacional. Mulino sostendrá encuentros bilaterales con jefes de Estado y participará en actividades empresariales y académicas.

Entre las reuniones previstas figuran las que mantendrá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También se reunirá con presidentes de países miembros del Mercosur, con quienes conversa sobre la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.

La agenda incluye un encuentro con Jane Fraser, directora ejecutiva y presidenta del Consejo de Administración de Citi, en la sede central del banco en Nueva York. El objetivo es fortalecer la relación entre el Gobierno panameño y Citigroup, que mantiene operaciones e intereses en el país.

Mulino participará además como invitado de honor en un debate sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En la actividad estarán jefes de Estado y representantes de empresas tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAI.

Otro componente de la misión será financiero. El mandatario acompañará a la gerencia de la Caja de Ahorros, encabezada por Andrés Farrugia, en reuniones con representantes de JPMorgan, BBVA, Santander, Bank of America y Citi. La delegación presentará los resultados financieros del banco estatal y la posición de Panamá como centro financiero regional.

El martes 22 de septiembre, Mulino participará como invitado de honor en el World Leaders Forum de Columbia University. También asistirá al inicio de un programa de capacitación de la iniciativa “Café Presidente”, orientada a la reinserción social y laboral.

Panamá pide reformar las operaciones de paz

En paralelo a la agenda presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, llevó este viernes 18 de septiembre ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la posición de Panamá sobre el futuro de las operaciones de paz.

El canciller planteó adaptar estas misiones a las nuevas características de los conflictos y fortalecer la prevención, la mediación y la consolidación de la paz.

Martínez-Acha sostuvo que la revisión impulsada dentro del Pacto para el Futuro debe definir no solo cómo modificar las operaciones de paz, sino también cuál debe ser su propósito.

“Las Naciones Unidas no están llamadas simplemente a administrar conflictos. Están llamadas a abrir caminos para superarlos”, afirmó.

Panamá propuso que las misiones cuenten con mandatos claros, objetivos alcanzables, recursos suficientes, una estrategia política coherente y transiciones planificadas. También planteó pasar de concentrarse únicamente en estrategias de salida a diseñar estrategias de entrada, con objetivos definidos antes del despliegue.

“No todos los conflictos requieren la misma respuesta. No todos necesitan cascos azules”, manifestó el canciller.

Según la posición panameña, algunas crisis pueden requerir mediación, presencia política, protección de civiles, asistencia electoral, fortalecimiento institucional o consolidación de la paz.

Martínez-Acha también destacó el uso de nuevas tecnologías para la alerta temprana, la protección de civiles y el monitoreo de ceses del fuego, aunque advirtió que estas herramientas no sustituyen las decisiones políticas.

“La inteligencia artificial puede ayudarnos a anticipar riesgos. No puede sustituir la inteligencia política”, sostuvo.

El canciller también expresó preocupación por la crisis de liquidez de Naciones Unidas y su impacto en las operaciones de paz. Advirtió que las reducciones de personal y capacidades, sin una planificación adecuada, pueden generar vacíos que profundicen la inestabilidad.

Panamá reiteró además su llamado a los Estados miembros para cumplir con sus obligaciones financieras y destacó la Resolución 2823 (2026), aprobada por unanimidad en junio, sobre la rendición de cuentas por los crímenes contra personal de mantenimiento de la paz.

Martínez-Acha resumió la posición panameña con una frase: “El objetivo último de una operación de paz no es permanecer. Es hacer posible su propia salida”.