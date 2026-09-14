Las favoritas del MOP: contratos directos y licitaciones millonarias

Más de una decena de comunicados anunciaron “inversiones récord” y que el “MOP agiliza licitaciones” de paquetes de proyectos que “permerarán la economía”. Sin embargo, más allá de las notas institucionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que anunciaban “licitaciones”, los documentos publicados en Panamá Compra detallan compras directas que favorecen la economía de una corta lista de empresas. Por emergencia ambiental, a través del programa “Tapahueco” para la rehabilitación de calles o bajo otras justificaciones, más de la mitad de los contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tienen un denominador común: se adjudican de manera directa en la actual administración, mediante procedimientos excepcionales o de emergencia. La práctica alcanza incluso a proyectos que, desde el inicio del Gobierno, habían sido contemplados dentro del plan estratégico quinquenal. La Estrella de Panamá revisó los actos públicos disponibles en el portal Panamá Compra y contabilizó que, entre julio de 2024 y el 4 de junio pasado, el MOP contrató cerca de $363 millones mediante procedimientos directos, ya fuera por vía excepcional o por emergencia ambiental. La cifra marca una diferencia significativa frente al quinquenio anterior. En apenas 23 meses, la actual administración del MOP ya ha adjudicado de manera directa más recursos que durante todo el período pasado, cuando este tipo de contrataciones, sin competencia abierta entre oferentes, sumó $225 millones.

Aunque el MOP respondió a La Estrella de Panamá que unas 30 empresas mantienen contratos en distintos proyectos —entre licitaciones y contrataciones excepcionales—, la distribución muestra una fuerte concentración. Solo ocho empresas, consideradas de manera individual y sin sumar los contratos obtenidos a través de consorcios, concentran más del 64% del monto total contratado por la entidad entre el 1 de julio de 2024 y el 4 de junio de 2026, tanto mediante licitaciones como por contratación directa. Se trata de la Constructora Meco Panamá, S.A., Ininco, S.A., Asfaltos Panameños,S.A, Transeq, S.A, Bagatrac Sociedad Anónima, Constructora Urbana, S.A. (CUSA), Bocas Generation Company Inc. y Constructora Rodsa, S.A. que suman unos $642 millones. Los nombres de empresas se repiten, ya sea analizando las favoritas de los contratos directos o excepcionales, así como al considerar las licitaciones en diferentes modalidades. ¿Qué tienen en común? Algunas de ellas reconocieron efectuar pagos ilegales y por ello llegaron a acuerdos con la fiscalía en el escándalo de blanqueo de capitales de la investigación Blue Apple. El caso se dio en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, entre 2010 - 2014, en la que funcionarios de esa administración blanquearon dineros en la cuenta canasta Blue Apple Services y las compañías que la alimentaban entregaban un 8 % del contrato al MOP para agilizar los trámites para los pagos de proyectos contratados.

Favoritas pese a pagos ilegales

Precisamente, Constructora Meco Panamá, Constructora Rodsa, S.A. y Bagatrac alcanzaron acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción que permitieron recuperar fondos sustraídos al Estado, según información de la Procuraduría General de la Nación (PGN). En esos procesos se estableció que llegaron a pagar hasta un 10% en concepto de “ayuda” a funcionarios del MOP a cambio de contratos. Pese a ese antecedente y a haber admitido conductas irregulares dentro de esos procesos, las empresas continuaron recibiendo contratos del Ministerio de Obras Públicas en la actual administración.

Con 19 contratos, Constructora Meco lidera la lista de contratistas del MOP y acumula unos $250 millones en obras al 4 de junio pasado, el periodo analizado por este gobierno. De estos contratos, la mayoría, 18 fueron directos por emergencia ambiental que totalizan $11 millones. A la par, se adjudicó dos licitaciones por mejor valor: la ampliación del corredor de las playas para el tramo El Espino a Sajalices por $228 millones, en la provincia de Panamá Oeste, así como otra licitación para rehabilitar las calles de Aguadulce, en la provincia de Coclé, por $10,3 millones. El expresidente de Constructora Meco Panamá, en 2018, Carlos Cerdas, aceptó haber pagado a la cuenta de Blue Apple $9 millones, pero tras el acuerdo de colaboración con el Ministerio Público con el que la fiscalía probó el esquema de pagos ilícitos, la sociedad de origen costarricense no fue llevada a juicio. Cerdas fue detenido en Costa Rica, por otro caso de corrupción en la operación ‘Cochinilla’. En tanto, el actual presidente de la Constructora Meco: José Alfredo Sánchez Zumbado, entre otros directivos de esa empresa son investigados por la presunta contratación irregular por $40 millones, de la reparación de un aeropuerto en Guanacaste en 2023. El año pasado, el exministro de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Mauricio Batalla, fue detenido junto con otros funcionarios en una investigación por presunto tráfico de influencias y malversación de fondos, según reportó la agencia EFE. A ese antecedente se suma que, en 2021, la Fiscalía costarricense detectó indicios de una posible evasión fiscal vinculada a Constructora Meco. A pesar de ello, como se indicó, el MOP en la actual administración le otorgó 11 contratos directos, por la emergencia ambiental, para la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, caminos, protección de riberas del río Juan Díaz en la provincia de Panamá.

En segundo lugar de las favoritas es para Ininco una empresa con sede en Las Lomas, provincia de Chiriquí, la provincia natal del ministro del MOP, José Luis Andrade. Presidida por Rodrigo De La Cruz Alvendas la compañía ha obtenido unos 29 contratos que en conjunto suman $120 millones. Solo dos de estas obras de Ininco fueron ganadas en licitaciones. Por otro lado, entre las contrataciones directas está la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana en el tramo desde Santiago, en la provincia de Veraguas hasta David, en la provincia de Chiriquí, a pesar de que el “El Plan Estratégico de Gobierno, 2025-2029” publicado en la Gaceta Oficial, contempla “rehabilitar, mejorar y mantener la carretera Panamericana Oeste y la Panamericana Este, bajo estándares de desempeño”.

De socia a favorita

En tanto, entre las compañías apareció Asfaltos Panameños, que durante la pasada administración no era parte de las favoritas del MOP. Asfaltos Panameños se asoció en proyectos con la empresa del ministro Andrade durante el quinquenio pasado.

Mientras que en la pasada administración apenas obtuvo cinco contratos por $43 millones, en la actual administración va por $79,1 millones de manera individual y otros $26 millones como parte del Consorcio Tonosí, que suman $105 millones. Son 13 contratos para esta empresa, 11 de ellos directos, entre procedimientos excepcionales y de emergencia ambiental por $63 millones y dos licitaciones por $42 millones. Entre los contratos excepcionales está la rehabilitación de calles en distintos puntos del corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá, Pacora en Panamá Oeste, así como el mantenimiento de las calles del distrito de Ocú, provincia de Herrera.

Durante la actual administración del MOP, encabezada por el ministro Andrade, el costo de la carretera hacia Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, aumentó en $1,6 millones, hasta alcanzar los $12,3 millones. El proyecto había sido contratado durante el gobierno anterior. Andrade participó entonces, a través de su empresa Inversiones Los Tres, en asociación con Asfaltos Panameños para ejecutar la obra.

La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre un posible conflicto de interés de Andrade, señalado por favorecer a un socio comercial. El propio titular de Obras Públicas reconoció que no se apartó de esas decisiones ni declaró conflicto de interés y atribuyó esa omisión al “desconocimiento de la norma”. Pero esta no sería la única relación de Andrade con las contrataciones el MOP, ya que durante el pasado gobierno su empresa Inversiones Los Tres participó en diferentes licitaciones del Municipio de Panamá y se adjudicó proyectos por $13.5 millones.