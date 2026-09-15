Déficit fiscal mejora, pero persisten dudas sobre el gasto y los ingresos

El déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá se redujo 10.6% a julio de 2026, hasta $2,642.3 millones, una disminución de $313.1 millones frente al mismo período de 2025. Como proporción del producto interno bruto (PIB), pasó de 3.27% a 2.78%, por debajo del límite de 3.5% establecido para este año por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

Así lo revela el Informe del Balance Fiscal Preliminar del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según el reporte, la mejora estuvo vinculada a un mayor crecimiento de los ingresos frente al gasto. Los ingresos totales alcanzaron $8,376.1 millones, $618.4 millones más que un año antes, equivalente a un aumento de 8.0%. En contraste, el gasto total sumó $11,018.3 millones, con un incremento de $305.2 millones, o 2.8%.

El déficit primario también mejoró. Pasó de $1,261.4 millones a $910.2 millones, una reducción de $351.2 millones. En términos del PIB, disminuyó de 1.39% a 0.96%.

El aumento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por los ingresos corrientes de la Caja de Seguro Social (CSS), que crecieron $379.3 millones, y del Gobierno Central, con $75.2 millones adicionales. Los ingresos de capital aportaron otros $191.6 millones.

En el gasto, el componente corriente aumentó $342.9 millones, mientras que el gasto de capital bajó $37.7 millones y se situó en $2,014.1 millones. Los intereses de la deuda alcanzaron $1,732.0 millones, B/.38.1 millones más que en julio de 2025.

El Gobierno Central también redujo su déficit, de $3,907.2 millones a $3,371.0 millones, una caída de $536.1 millones, equivalente a 13.7%. Sus ingresos corrientes crecieron 1.8%, hasta $4,823.4 millones, favorecidos por un aumento de 5.1% en la recaudación tributaria. El gasto, en cambio, disminuyó $255.1 millones, principalmente por la ausencia de aportes extraordinarios a la CSS registrados en 2025.

El costo promedio ponderado de la deuda pública también disminuyó, de 4.97% en diciembre de 2025 a 4.67% en julio de 2026, pese a que los pagos de intereses aumentaron 2.2%. La evolución refleja el efecto de las estrategias de manejo de deuda aplicadas durante el período, aunque el servicio de la deuda continúa representando una parte importante del gasto público.

El ahorro corriente del SPNF, aunque permaneció negativo, mostró una mejora de $82.4 millones frente a julio de 2025, al pasar de -$912.5 millones a -$830.1 millones. El comportamiento de este indicador está condicionado por la estacionalidad de los ingresos, ya que una parte relevante de los aportes y dividendos de empresas públicas se concentra hacia el último trimestre del año.

Esta estacionalidad obliga a tomar con cautela el resultado acumulado a julio. Entre 2023 y 2025, el cuarto trimestre concentró en promedio 44.5% de los ingresos anuales, mientras los gastos tuvieron una distribución más uniforme. El resultado de los próximos meses, por tanto, será determinante para establecer si la mejora observada hasta julio se mantiene al cierre de 2026.