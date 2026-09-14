ACP descarta administración de puertos; presupuesto pasa al pleno

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) descartó, por ahora, asumir directamente la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras su presupuesto para el año fiscal 2027 fue aprobado en primer debate y enviado al pleno de la Asamblea Nacional. El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró ante la Comisión de Presupuesto que la junta directiva de la ACP no ha evaluado formalmente la posibilidad de hacerse cargo de ambas terminales. “A nivel de junta directiva ese tema no se ha abordado”, respondió Icaza al diputado José Pérez Barboni, quien preguntó si el Canal contemplaba asumir Balboa y Cristóbal simultáneamente con el desarrollo de las nuevas terminales de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico. El ministro subrayó que la ACP no es actualmente un operador portuario. Una propuesta para administrar directamente terminales tendría que alcanzar suficiente madurez técnica, financiera y jurídica antes de ser elevada a consideración de la junta directiva. La institución concentra sus esfuerzos en estructurar las concesiones de Corozal y Telfers, cuya inversión preliminar conjunta se calcula en $2,600 millones.

ACP apuesta por concesiones

Ambos proyectos se encuentran en proceso de precalificación. La ACP publicó los términos de referencia el 30 de enero de 2026 y cerró la recepción de documentos el 9 de julio. Una vez concluida la evaluación, divulgará la lista de empresas precalificadas y retomará las conversaciones con los operadores interesados. La ACP comenzó analizando seis modelos de concesión, pero redujo las alternativas a tres. Todavía debe determinar cómo se repartirán el financiamiento, la operación, los ingresos y los riesgos. El esquema podría incorporar un canon fijo por el uso de los terrenos, pagos variables según la carga movilizada y cobros por servicios marítimos. Los terrenos se mantendrían bajo propiedad de la ACP y de la República de Panamá. Las concesiones podrían adjudicarse entre finales de 2027 e inicios de 2028. Posteriormente comenzarían los trabajos de infraestructura, superestructura y dragado. Corozal y Telfers añadirían capacidad para movilizar entre 5 millones y 6 millones de TEU. El sistema portuario panameño registró aproximadamente 9.9 millones de TEU en 2025, y algunas terminales ya alcanzan niveles de utilización de entre 75% y 80%. La ACP calcula que el país podría superar los 15 millones de TEU en una década, impulsado por el crecimiento del comercio mundial y la llegada de operadores que actualmente concentran su carga en otros mercados. El cronograma deberá coordinarse con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que manifestó interés en licitar concesiones vinculadas con Balboa, Cristóbal e Isla Margarita. El objetivo es evitar que varios proyectos panameños compitan simultáneamente por los mismos inversionistas.

Presupuesto supera primer debate

Tras la comparecencia, la Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el proyecto de ley 701, que establece el presupuesto de la ACP para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. La iniciativa obtuvo nueve votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra. Sus cuatro artículos, el título y la recomendación de enviarla al pleno recibieron el mismo respaldo. El proyecto contempla ingresos totales por aproximadamente $5,555.3 millones, gastos operativos de $1,784.5 millones y aportes directos al Tesoro Nacional por $3,607.8 millones. Las transferencias aumentarían unos $414 millones frente al presupuesto anterior, impulsadas principalmente por el ajuste del derecho por tonelada neta, que subirá de $1 a $1.75. La ACP proyecta una reducción de 621 tránsitos como consecuencia de las restricciones hídricas asociadas con un posible fenómeno de El Niño de fuerte intensidad. Pese a ello, espera aumentar sus ingresos debido al tipo de embarcaciones que utilizarán la ruta y al crecimiento de los servicios de reservación y subasta.

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