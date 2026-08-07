Milei, Mulino, Felipe VI e Infantino: quiénes asisten y quiénes faltan en la posesión de De la Espriella

La toma de posesión de Abelardo de la Espriella reúne este viernes 7 de agosto en Cali a mandatarios latinoamericanos, representantes europeos, delegaciones diplomáticas y antiguos presidentes colombianos. La ceremonia, prevista en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, marca un precedente al celebrarse fuera de Bogotá. Sin embargo, el acto también estará marcado por ausencias que reflejan la profunda polarización política que acompaña el cambio de Gobierno.

Entre los invitados que llegaron a la capital del Valle del Cauca figuran el rey Felipe VI de España, el presidente argentino Javier Milei, el mandatario chileno José Antonio Kast y el gobernante panameño José Raúl Mulino. También se confirmó la presencia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien fue recibido por el alcalde de Cali, Alejandro Eder. La lista internacional anunciada incluye además a los presidentes Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Nasry Asfura, de Honduras, y Luis Abinader, de República Dominicana.

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, también fue incluido entre los representantes regionales que participarían en la transmisión de mando.

Infantino llegó a Cali

Uno de los invitados que generó confusión fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Algunos reportes previos indicaron que no viajaría debido a dificultades logísticas derivadas del traslado de la ceremonia desde Bogotá. Sin embargo, Infantino llegó durante la madrugada de este viernes al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, acompañado por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez.

Su presencia fue confirmada mediante imágenes divulgadas por la Federación Colombiana de Fútbol y reportadas por EFE. La comitiva de Estados Unidos está encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche. El senador republicano Bernie Moreno también envió un mensaje de respaldo al nuevo mandatario. También fueron anunciadas delegaciones de Brasil, México, Suecia, Alemania, Portugal, Perú y Corea del Sur, además de representantes de los gobiernos de El Salvador y Guatemala.

Los expresidentes invitados

Entre los antiguos mandatarios colombianos que confirmaron su participación aparecen César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque. La presencia de Álvaro Uribe permanecía en duda durante las horas previas al acto, pese a haber sido invitado. El expresidente y líder del Centro Democrático no había confirmado públicamente si viajaría a Cali. Más de 70 senadores y cerca de un centenar de representantes asistirán para garantizar el cuórum necesario. También participarán magistrados, autoridades regionales, alcaldes y gobernadores.

Petro encabeza las ausencias

La ausencia más significativa será la del presidente saliente, Gustavo Petro, quien anunció que no entregaría personalmente el poder ni saludaría a su sucesor. Petro sostiene que hubo fraude en las elecciones ganadas por De la Espriella, aunque no ha presentado pruebas que respalden esa denuncia. En lugar de viajar a Cali, encabezó actividades de despedida junto con integrantes de su Gobierno. Los congresistas del Pacto Histórico tampoco participarán en la investidura. La coalición convocó movilizaciones y actos de oposición en Bogotá, Barranquilla y Cali. El partido En Marcha, dirigido por el exministro Juan Fernando Cristo, se declaró en oposición al nuevo Gobierno, pero confirmó su asistencia por considerar la posesión un acto institucional.

Santos y Samper fueron excluidos