  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Mulino asistirá a la toma de posesión de De la Espriella en Colombia

Panamá estará representada por José Raúl Mulino en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Colombia este 7 de agosto.
Panamá estará representada por José Raúl Mulino en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Colombia este 7 de agosto. Inteligencia Artificial
Por
Adriana Berna
  • 05/08/2026 16:03
El mandatario panameño asistirá a la investidura de Abelardo de la Espriella acompañado por el canciller y dos ministros.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistirá este viernes a la ceremonia de toma de posesión del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La Estrella de Panamá conoció que Mulino viajará acompañado por el canciller, Javier Martínez-Acha, así como por otros dos ministros de Estado que integrarán la delegación oficial.

La visita será de corta duración. Según la información obtenida, el jefe del Ejecutivo tiene previsto viajar y regresar el mismo viernes. Entre los principales temas que Panamá podría abordar durante los encuentros bilaterales figuran la seguridad regional, la lucha contra el crimen organizado y la situación en la frontera del Darién.

Abelardo de la Espriella asumirá como el 43.º presidente de Colombia este viernes 7 de agosto de 2026. A diferencia de ceremonias anteriores, el acto protocolar se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, tras la aprobación del Congreso para trasladar la sede de la investidura desde Bogotá.

La ceremonia comenzará al mediodía con el protocolo del Congreso en pleno. De la Espriella jurará el cargo junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Se prevé la asistencia de varios líderes internacionales, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa y el Felipe VI, además de otras autoridades y representantes diplomáticos.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo