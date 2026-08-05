Mulino asistirá a la toma de posesión de De la Espriella en Colombia

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistirá este viernes a la ceremonia de toma de posesión del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La Estrella de Panamá conoció que Mulino viajará acompañado por el canciller, Javier Martínez-Acha, así como por otros dos ministros de Estado que integrarán la delegación oficial.

La visita será de corta duración. Según la información obtenida, el jefe del Ejecutivo tiene previsto viajar y regresar el mismo viernes. Entre los principales temas que Panamá podría abordar durante los encuentros bilaterales figuran la seguridad regional, la lucha contra el crimen organizado y la situación en la frontera del Darién.

Abelardo de la Espriella asumirá como el 43.º presidente de Colombia este viernes 7 de agosto de 2026. A diferencia de ceremonias anteriores, el acto protocolar se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, tras la aprobación del Congreso para trasladar la sede de la investidura desde Bogotá.

La ceremonia comenzará al mediodía con el protocolo del Congreso en pleno. De la Espriella jurará el cargo junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Se prevé la asistencia de varios líderes internacionales, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa y el Felipe VI, además de otras autoridades y representantes diplomáticos.