Caso Lili Pink: Fiscalía de Colombia señala uso de sociedades en Panamá para presunto contrabando

La Fiscalía de Colombia reveló cómo, según sus investigaciones, se habría conformado y operado un entramado empresarial que, durante varios años, utilizó sociedades en Colombia y Panamá para importar y comercializar mercancías, presuntamente, de forma ilegal.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, la fiscal encargada del caso explicó, durante la audiencia de imputación de cargos a los involucrados en el caso Lili Pink realizada el pasado 16 de julio, que las pesquisas judiciales comenzaron tras una denuncia presentada por la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia.

“Se puso en conocimiento unos posibles actos con relevancia penal realizados por la sociedad FAST MODA, así como empresas ya disueltas y liquidadas, tales como Innova Quality S.A.S. y Bing Light S.A.S., que hacen parte de este mismo grupo empresarial”, afirmó la funcionaria durante la audiencia, según el citado medio.

Según la Fiscalía, estas compañías habrían comercializado durante varios años las marcas Lili Pink y Yoi en distintos establecimientos de Colombia. Con base en las pruebas recabadas durante la investigación, el ente acusador sostiene que existió una organización transnacional que, presuntamente, operó desde 2013.

“Se pudo establecer cómo se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que, desde el año 2013 hasta la fecha, se ha dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior, dándoles apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional”, señaló la fiscal.

La funcionaria precisó que las mercancías que ingresaban a territorio colombiano consistían principalmente en prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, entre otros bienes.

La Fiscalía de Colombia sostiene que, para desarrollar esta operación, presuntamente se constituyeron empresas tanto en Colombia como en Panamá, con el objetivo de controlar toda la cadena comercial, desde el ingreso de la mercancía al territorio aduanero nacional, mediante importadoras de papel, hasta su presunta comercialización ilegal a través del contrabando.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público colombiano, los recursos obtenidos por la venta de esos productos eran enviados posteriormente a empresas panameñas, que, presuntamente, estaban bajo el control de la misma organización.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía también señaló que uno de los mecanismos utilizados por la presunta organización consistía en crear y liquidar sociedades de manera recurrente para dificultar el rastreo de las responsabilidades.

“Se identificó cómo eran creadas y liquidadas las empresas por parte de los mismos miembros de la organización, con el fin de aparentar que se cumplían roles diferentes en el tráfico jurídico propio de las operaciones de comercio exterior y nacional”, agregó la fiscal.

Según la funcionaria, la creación y liquidación constante de estas sociedades buscaba “desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal”, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables de la presunta red de contrabando internacional.