Terremoto en México activa alerta de tsunami; Marina pide alejarse de las playas

El <b>secretario de Marina de <a href="/tag/-/meta/mexico">México</a>, Raymundo Morales</b>, exhortó este viernes 17 de julio a la población a <b>no acudir a las playas</b> mientras las autoridades monitorean las condiciones del mar, luego del <b>sismo de magnitud 7.4</b> que sacudió el sur del estado de <b>Chiapas</b> y que motivó la emisión de una <b>alerta de tsunami</b> para el Pacífico sur mexicano.Morales señaló que, aunque <b>no se esperan mayores afectaciones</b>, es necesario mantener las medidas de precaución mientras continúa la vigilancia del comportamiento del mar tras el movimiento telúrico.La advertencia se produjo después de que el <b>Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina</b> emitiera una alerta para las costas de <b>Chiapas</b> y <b>Oaxaca</b>, así como para las zonas costeras de <b>Guatemala</b>. De acuerdo con el diario <b>El Universal</b>, las autoridades prevén posibles variaciones en el nivel del mar de hasta <b>105 centímetros</b>.En la misma línea, la <b>Secretaría Estatal de Protección Civil</b> recomendó extremar las medidas de prevención en las zonas costeras y mantenerse atentos a la información oficial.El terremoto ocurrió la mañana de este viernes y alcanzó una <b>magnitud de 7.4</b>. El movimiento se sintió también en <b>Oaxaca</b> y en la <b>Ciudad de México</b>, según reportó el diario <b>Milenio</b>.Tras el sismo se registraron alrededor de <b>39 réplicas</b>, varias de ellas perceptibles en distintos estados de la República Mexicana. La <b>Coordinación Nacional de Protección Civil</b> informó que activó los protocolos de seguridad correspondientes, mientras que la <b>Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México</b> indicó que el evento no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital.