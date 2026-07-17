Terremoto en México activa alerta de tsunami; Marina pide alejarse de las playas

El secretario de Marina de México, Raymundo Morales, exhortó este viernes 17 de julio a la población a no acudir a las playas mientras las autoridades monitorean las condiciones del mar, luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió el sur del estado de Chiapas y que motivó la emisión de una alerta de tsunami para el Pacífico sur mexicano.

Morales señaló que, aunque no se esperan mayores afectaciones, es necesario mantener las medidas de precaución mientras continúa la vigilancia del comportamiento del mar tras el movimiento telúrico.

La advertencia se produjo después de que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitiera una alerta para las costas de Chiapas y Oaxaca, así como para las zonas costeras de Guatemala. De acuerdo con el diario El Universal, las autoridades prevén posibles variaciones en el nivel del mar de hasta 105 centímetros.

En la misma línea, la Secretaría Estatal de Protección Civil recomendó extremar las medidas de prevención en las zonas costeras y mantenerse atentos a la información oficial.

El terremoto ocurrió la mañana de este viernes y alcanzó una magnitud de 7.4. El movimiento se sintió también en Oaxaca y en la Ciudad de México, según reportó el diario Milenio.

Tras el sismo se registraron alrededor de 39 réplicas, varias de ellas perceptibles en distintos estados de la República Mexicana. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que activó los protocolos de seguridad correspondientes, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que el evento no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital.