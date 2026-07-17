Audiencia Caso Pandora: Imputan a vinculado a sociedades

Continúan las audiencias por el caso Pandora. José Miguel Jurado, vinculado a sociedades intermediarias en el presunto entramado criminal, fue imputado por los delitos de corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y delincuencia organizada.

La audiencia se lleva a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. La diligencia fue llevada ante la jueza de garantías Meylín Jaén, quien decretó la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos.

Jurado mantenía una orden de captura desde el 7 de julio. Se entregó a las autoridades la mañana del jueves.

Luego de aceptar la imputación de cargos, la jueza decretó un receso hasta la 1:15 p.m., cuando se continuará con la audiencia para determinar las medidas cautelares.