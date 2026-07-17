Audiencia Caso Pandora: Imputan a vinculado a sociedades

Continúan las audiencias por el caso Pandora. <b>José Miguel Jurado</b>, vinculado a sociedades intermediarias en el presunto entramado criminal, fue imputado por los delitos de corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y delincuencia organizada.La audiencia se lleva a cabo en la sede del <a href="/tag/-/meta/spa-sistema-penal-acusatorio">Sistema Penal Acusatorio (SPA)</a> de Plaza Ágora. La diligencia fue llevada ante la jueza de garantías <b>Meylín Jaén</b>, quien decretó la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos.Jurado mantenía una orden de captura desde el 7 de julio. Se entregó a las autoridades la mañana del jueves.Luego de aceptar la imputación de cargos, la jueza decretó un receso hasta la 1:15 p.m., cuando se continuará con la audiencia para determinar las medidas cautelares.