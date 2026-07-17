¿Quién es Slavko Vinčić, el árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará el próximo domingo en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

A sus 46 años, Vinčić afrontará uno de los compromisos más importantes de su carrera. El colegiado, con gafete FIFA desde 2010, llega al partido decisivo tras superar el exigente proceso de evaluación que aplica el organismo rector del fútbol mundial para designar a los árbitros de las instancias finales.

Durante la Copa del Mundo de 2026, el esloveno ha dirigido tres encuentros: Brasil frente a Marruecos, Jordania contra Argelia y el duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final. En este último encuentro expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival, una acción que generó debate por la aplicación de la conocida “ley Vinicius-Prestianni”.

Esta no será su primera experiencia en una Copa del Mundo. En Catar 2022 arbitró el sorpresivo triunfo de Arabia Saudí sobre Argentina (2-1) en la fase de grupos y también el compromiso entre Gales e Irán.

Además de su trayectoria en selecciones, el árbitro esloveno fue designado para dirigir la final de la Liga de Campeones de 2024, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund.