¿Quién es Slavko Vinčić, el árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

Para la final del Mundial, Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro.La FIFA explicó que la elección de los árbitros para cada partido responde a un proceso de evaluación que considera aspectos, como el rendimiento durante el torneo, la experiencia internacional, la condición física, el conocimiento del reglamento, el uso del VAR y la neutralidad frente a las selecciones participantes. Solo los jueces con las mejores calificaciones son seleccionados para dirigir los encuentros más importantes de la competición.