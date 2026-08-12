MINSA adjudica $51.6 millones para recuperar tres centros de salud paralizados desde 2012

El Ministerio de Salud adjudicó por $51.6 millones la rehabilitación y habilitación de los MINSA-CAPSI de Puerto Caimito, Cartí y Río Sereno, tres instalaciones cuya construcción comenzó en 2012 y que quedaron paralizadas en medio de procesos de arbitraje.
El contrato, adjudicado al Consorcio MINSA CAPSI CTL-AGP Proyectos, integrado por CTL Ingeniería, S.A. y Administradora Global de Proyectos, S.A., contempla estudios, diseños, planos, obras de rehabilitación, equipamiento médico y no médico, capacitación, financiamiento y mantenimiento preventivo y correctivo.
La resolución 141 del 6 de agosto de 2026 fija el valor de la adjudicación en $51,599,999.98. La propuesta fue la única que cumplió los requisitos mínimos y pasó a la etapa de evaluación. El consorcio obtuvo 100 puntos y recibió la adjudicación global del proyecto.
El propio pliego de cargos del Ministerio de Salud reconoce que la infraestructura de los tres MINSA-CAPSI comenzó en 2012, alcanzó un alto porcentaje de avance y luego quedó paralizada.
De acuerdo con los antecedentes del proyecto, las obras registraban avances físicos de 84% en Puerto Caimito, 65% en Río Sereno y 54% en Llano Cartí cuando quedaron paralizadas por procesos de arbitraje.
Los porcentajes muestran que las tres instalaciones llegaron a distintos niveles de ejecución antes de quedar detenidas. Puerto Caimito registraba el mayor avance, con 84%, mientras que Río Sereno alcanzaba 65% y Llano Cartí 54%.
Los proyectos tenían además un costo original conjunto de $29,735,589.00. Puerto Caimito fue contratado por $9,450,000.00; Río Sereno, por $8,693,640.00; y Llano Cartí, por $11,591,949.00.
Puerto Caimito, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, aparece como el proyecto con mayor presión demográfica. El pliego utiliza una población de 46,923 habitantes para 2023 y señala que el actual centro de salud quedó pequeño frente al crecimiento de la población.
En Llanos de Cartí, perteneciente al corregimiento de Narganá, en Guna Yala, el documento identifica una población beneficiaria de 7,726 personas y señala que la localidad carece de una infraestructura adecuada para atender a sus habitantes.
Río Sereno, en el distrito de Renacimiento, Chiriquí, cuenta actualmente con un centro de salud materno infantil que también atiende a población de comunidades cercanas. El pliego, sin embargo, utiliza para esta zona un dato poblacional de 2010, cuando registraba 5,463 habitantes.
La actualización de esos datos demográficos será necesaria para determinar cuál es actualmente la población que el proyecto pretende atender.
El Ministerio de Salud estableció en el pliego un precio de referencia de $49,221,992.20 para los tres proyectos. La adjudicación final quedó en $51,599,999.98, es decir, $2,378,007.78 por encima del precio de referencia.
El pliego establece que una propuesta se considera onerosa cuando supera en 5% el precio de referencia. Ese límite quedó fijado en $51,683,091.81.
La oferta adjudicada quedó B/. 83,091.83 por debajo de ese umbral.
Los $51.6 millones tampoco corresponden exclusivamente a trabajos de construcción. El alcance incluye estudios geotécnicos, hidrológicos, ambientales y patológicos, además del reforzamiento de las estructuras existentes.
También contempla el desarrollo de planos de arquitectura, estructuras, electricidad, plomería, climatización, gases médicos, sistemas de seguridad, voz y datos y planos finales de obra.
El contratista deberá realizar trabajos de reparación de techos, albañilería, pisos, pintura, ventanas y puertas, además del suministro e instalación de equipos médicos, equipos no médicos y mobiliario.
El contrato también incluye capacitación, financiamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y de los sistemas electromecánicos.
El pliego establece una fase de construcción de 730 días y un periodo de mantenimiento de 1,095 días, equivalente a 36 meses. En total, el periodo previsto para esas dos fases suma cinco años.
El documento establece además una vigencia contractual de 1,885 días, 60 días más que el periodo de 1,825 días señalado para construcción y mantenimiento. La cláusula que explica esa diferencia debe revisarse en el expediente contractual.
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