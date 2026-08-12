Panamá registra un crecimiento del turismo durante el primer semestre de 2026

El turismo en Panamá mantiene una tendencia positiva durante los primeros dos años de la administración del presidente José Raúl Mulino, con un aumento en la llegada de visitantes, la ocupación hotelera, la realización de congresos internacionales y la generación de empleos.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León Zubieta, señaló que estos resultados son producto de las estrategias implementadas conjuntamente entre la ATP y PROMTUR para fortalecer la promoción internacional del país, ampliar la conectividad aérea e impulsar la oferta turística nacional.

Durante el primer semestre de 2026, Panamá recibió 1,755,998 visitantes, lo que representa un incremento del 22 % en comparación con el mismo período de 2024. De acuerdo con las cifras oficiales, este movimiento generó un aporte económico estimado en B/.3,721 millones, un 21 % más que lo registrado hace dos años.

El crecimiento del sector también se reflejó en el mercado laboral. Según datos de la ATP, el turismo alcanzó los 440,700 empleos directos e indirectos, lo que representa un aumento del 12 % con respecto a 2024.

La ocupación hotelera también mostró una recuperación significativa. Mientras que durante el primer semestre de 2024 se ubicó en el 52.2 %, en el mismo período de 2026 alcanzó el 66 %, lo que equivale a un incremento de 13.8 puntos porcentuales.

Otro de los indicadores que evidencian el crecimiento del sector es el turismo de reuniones.

En lo que va de 2026, Panamá ha realizado 131 congresos y convenciones internacionales, frente a los 72 eventos registrados durante 2024, lo que representa un crecimiento del 82 %. El programa Panamá Stopover, desarrollado en conjunto con Copa Airlines, también registró resultados positivos.

Durante el primer semestre de 2026, un total de 132,787 pasajeros llegaron al país mediante esta iniciativa, un 66 % más que los 79,770 pasajeros registrados en el mismo período de 2024.

En cuanto a la conectividad aérea, las autoridades destacaron el acuerdo alcanzado con Wingo para establecer vuelos directos entre el aeropuerto de Río Hato y Bogotá, Colombia, así como las operaciones de Aeroregional desde Quito, Ecuador. Estas nuevas conexiones permitirán incorporar aproximadamente 12,600 turistas y generar un impacto económico estimado en $10 millones.

Más visitantes están generando más ingresos para el país y, sobre todo, más empleos para los panameños, afirmó De León.