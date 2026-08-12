Panamá asumirá presidencia regional sobre abastecimiento de alimentos

Panamá fue electo para asumir la Presidencia Política de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (Red SPAA), durante la XI Reunión Presencial de ese organismo celebrada en República Dominicana.

La representación recaerá en el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), cuyo director general, Nilo Murillo Robles, encabezará la gestión política de la organización regional.

La Red SPAA reúne a instituciones vinculadas al abastecimiento y comercialización de alimentos en América Latina y el Caribe y, según lo informado durante el encuentro, su agenda se desarrolla en un contexto marcado por los desafíos asociados a la inflación de los alimentos y la seguridad alimentaria.

Con la designación, Panamá asumirá la representación política y estratégica de la red, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mantendrá su función como Secretaría Técnica Permanente.

De acuerdo con la información divulgada, la nueva estructura busca fortalecer la presencia de la organización en espacios regionales e internacionales relacionados con el abastecimiento alimentario y la cooperación técnica.

Tras la elección, Murillo señaló que la nueva etapa pretende ampliar la incidencia de la red en América Latina y el Caribe mediante el liderazgo político de Panamá y el respaldo técnico de la FAO.

El nombramiento posiciona al país en una instancia regional vinculada a las políticas de abastecimiento de alimentos, aunque hasta el momento no se han detallado metas específicas, proyectos ni compromisos concretos que serán impulsados durante la gestión panameña al frente de la organización.

La elección se produjo durante una reunión regional celebrada bajo el tema de enfrentar la inflación e impulsar acciones contra el hambre, dos de los principales desafíos que enfrentan actualmente los sistemas alimentarios de la región.