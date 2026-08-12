Los costos de las subastas para cruzar el Canal de Panamá superan el millón de dólares

Los precios de las subastas para obtener un cupo de última hora en el Canal de Panamá continúan aumentando y, en algunos casos, han superado el millón de dólares, en medio de la incertidumbre que atraviesa el comercio internacional debido a la prolongada crisis en Oriente Medio.

La administración del Canal explicó que este comportamiento responde a las condiciones del mercado y al incremento de la demanda por espacios de tránsito, especialmente entre los buques que necesitan cumplir con plazos específicos de entrega.

La vía interoceánica, por donde transita entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, opera mediante un sistema de reservas y otro de subastas dirigido a embarcaciones que no cuentan con un cruce programado con antelación.

Este miércoles, 110 buques permanecían a la espera de cruzar el Canal, de los cuales 78 tenían una reserva confirmada y 32 aún no contaban con un espacio asignado.

La administración del Canal aclaró que las subastas utilizan horarios previamente establecidos y que este mecanismo no afecta el orden de tránsito ni altera los espacios ya reservados por otros clientes. Según la entidad, algunos buques han llegado a pagar más de un millón de dólares para garantizar su paso, una situación que atribuye a las fluctuaciones temporales del mercado y no a un aumento en las tarifas oficiales del Canal, que permanecen sin cambios.

Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, el precio promedio de las subastas fue de aproximadamente 55,000 dólares. Sin embargo, los resultados más recientes muestran que el valor medio se ha triplicado.

En abril pasado, un buque de gas licuado de petróleo pagó cuatro millones de dólares para asegurar un cupo, mientras que dos buques petroleros del tipo Aframax desembolsaron tres millones de dólares cada uno.

La administración del Canal señaló que, en muchos casos, el valor del tiempo para las cargas energéticas sujetas a contratos de entrega puede superar ampliamente el costo de la subasta. Factores como la urgencia del envío, las tarifas de transporte y el precio del combustible también influyen en el valor final.

La crisis en Oriente Medio también ha tenido un impacto en el volumen de operaciones del Canal.

Durante el segundo trimestre de 2026, la vía registró el tránsito de hasta 41 embarcaciones diarias, por encima del promedio habitual de entre 36 y 37 barcos.

Las estadísticas oficiales indican que, durante los primeros nueve meses del año fiscal 2026, los tránsitos aumentaron un 5.2 %, mientras que los ingresos crecieron un 17 %, impulsados principalmente por los segmentos de los portacontenedores y los buques de gas licuado de petróleo.

En medio del aumento de la actividad, el Canal comenzó a aplicar una reducción gradual del calado permitido en las esclusas ampliadas como parte de las medidas para ahorrar agua durante la temporada seca y ante la previsión de un fenómeno de El Niño más intenso y prolongado.