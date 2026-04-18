Canal de Panamá mantiene operación estable pese a las tensiones geopolíticas

El Canal de Panamá reafirmó su capacidad operativa y confiabilidad en medio del cambiante comercio global, al registrar un aumento en la demanda de tránsito de buques durante la primera mitad del año fiscal 2026 debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) destacó que continúa operando de forma segura y eficiente, pese a las tensiones geopolíticas y los cambios en el mercado internacional, consolidándose como una arteria clave del comercio marítimo mundial.

En cuanto a los costos de acceso, la entidad aclaró que los valores observados en subastas recientes —como el caso de un buque de gas licuado de petróleo (GLP) que pagó 4 millones de dólares para saltarse la lista de espera— responden a condiciones temporales del mercado y no a tarifas oficiales establecidas por la administración.

Al momento de redactar esta información se conoció que Irán cerró nuevamente el estrecho de Ormuz y que aseguró que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será “tomado como objetivo”.

“Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo”, destacó la Guardianes de la Revolución iraníes.

Según explicó, los precios de las subastas están determinados por factores como la urgencia del cliente, las prioridades comerciales, la oferta y demanda global, así como variables externas como los costos de flete y el precio del combustible.

En ese sentido, el valor del tiempo, especialmente en cargas energéticas con compromisos contractuales, puede superar ampliamente el monto pagado en subasta.

Entre octubre y febrero, el precio promedio de subasta para obtener un cupo de tránsito se mantuvo en aproximadamente 130,000 dólares.

Sin embargo, entre marzo y abril se registró un aumento hasta un promedio de 385,000 dólares, reflejando dinámicas coyunturales del mercado. De igual forma, el precio mediano pasó de 55,000 a 150,000 dólares en el mismo periodo.

El Canal de Panamá recordó que las subastas son solo uno de los mecanismos disponibles para acceder a la vía, junto a programas de reserva anticipada como la Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y el periodo 1a para buques de GNL, que permiten asegurar espacios con semanas de antelación.

Hasta el momento de elaborar este informe habían 101 buques con reservas confirmadas para transitar por la vía marítima, mientras que otros 24 permanecen en espera sin cupo asignado.

Las embarcaciones sin reserva también pueden optar por mecanismos de último momento para acceder al tránsito, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La administración del Canal también aclaró que los tiempos de espera registrados pueden reflejar la llegada anticipada de buques respecto a su turno asignado, lo que puede generar percepciones de demora superiores a las reales.

De acuerdo con la ACP, la vía interoceánica alcanzó 6,288 tránsitos de buques durante la primera mitad del año fiscal 2026, lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos, equivalente a un crecimiento del 3.7%.

Además, ese desempeño se ha visto reflejado en promedios diarios que llegaron a 34 buques en enero y 37 en marzo, con jornadas pico que superaron los 40 tránsitos.