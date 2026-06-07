Río Indio y la seguridad hídrica: empresarios urgen una estrategia nacional del agua

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado a convertir la gestión del agua en una prioridad nacional de Estado, al advertir que los principales problemas que enfrenta Panamá no están relacionados con la disponibilidad del recurso, sino con deficiencias en gobernanza, planificación y ejecución.

A través de un pronunciamiento divulgado este domingo bajo el espacio ‘La Voz de Apede’, el gremio empresarial señaló que, pese a que Panamá figura entre los países con mayor disponibilidad hídrica de la región, miles de ciudadanos continúan enfrentando dificultades diarias para acceder al agua potable.

Según la organización, entre 120 y 130 millones de galones de agua se pierden diariamente debido al deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento de los sistemas de distribución, mientras numerosas comunidades siguen dependiendo de camiones cisterna, pozos improvisados y fuentes naturales para abastecerse.

“La crisis del agua en Panamá ya no responde a su disponibilidad, sino a la falta de gobernanza, planificación y ejecución efectiva”, afirmó el gremio al hacer referencia a las conclusiones del Foro de Ambiente 2026, organizado recientemente por APEDE.

Durante el encuentro, desarrollado bajo el lema “Agua, capital y nuevas tecnologías: pilares del desarrollo económico”, especialistas, empresarios y representantes de distintos sectores coincidieron en que el recurso hídrico se ha convertido en un tema estratégico que trasciende el ámbito ambiental y afecta directamente la competitividad, la salud pública, el desarrollo económico y la seguridad nacional.

Apede advirtió que los efectos del cambio climático aumentan la urgencia de adoptar medidas estructurales. La disminución de las precipitaciones, los períodos de sequía más prolongados y el crecimiento de la demanda obligan al país a planificar con visión de largo plazo para evitar futuras crisis de abastecimiento.

El gremio destacó que las 52 cuencas hidrográficas del país presentan realidades distintas y requieren soluciones adaptadas a cada territorio, sustentadas en información técnica, monitoreo permanente y planificación estratégica.

En ese contexto, Apede consideró que el proyecto de Río Indio constituye una de las decisiones más relevantes para garantizar la seguridad hídrica del país en las próximas décadas.

La iniciativa impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) busca asegurar el suministro de agua potable para más de dos millones de personas y fortalecer la capacidad operativa de la vía interoceánica frente a los efectos del cambio climático.

Sin embargo, la organización enfatizó que ninguna obra de infraestructura será suficiente si no se corrigen los problemas estructurales que afectan la gestión del recurso.

Uno de los principales obstáculos identificados es la fragmentación institucional. Actualmente, diversas entidades participan en funciones relacionadas con la protección de cuencas, abastecimiento, saneamiento, monitoreo y regulación, lo que, según Apede, dificulta la coordinación, retrasa proyectos y limita la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Ante este panorama, el gremio empresarial planteó la necesidad de avanzar hacia una gestión integral del agua, fortaleciendo la coordinación entre instituciones, modernizando los modelos de administración, descentralizando la toma de decisiones y garantizando que las inversiones respondan a una estrategia nacional claramente definida.

Asimismo, pidió reforzar la capacidad de ejecución de las entidades responsables y priorizar inversiones destinadas a reducir las pérdidas de agua, mejorar el mantenimiento de la infraestructura existente e incorporar tecnologías modernas de monitoreo y gestión basadas en datos.

La organización también subrayó el papel que debe asumir el sector privado en la protección del recurso hídrico mediante prácticas de eficiencia, reutilización, medición y conservación de cuencas, al tiempo que llamó a los ciudadanos a hacer un uso más responsable del agua.

“El agua no puede seguir considerándose un bien infinito. Esta no debe ser la próxima crisis nacional. Debe convertirse en una de las principales oportunidades para construir el Panamá que todos aspiramos a tener”, concluyó la presidenta de la asociación, Giulia De Sanctis.