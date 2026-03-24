Sector logístico panameño activa cláusulas de combustible para enfrentar impacto del Medio Oriente

<b>El presidente del <a href="/tag/-/meta/coel-consejo-empresarial-logistico">Consejo Empresarial Logístico (COEL),</a> Ángel Sánchez</b>, alertó que el conflicto en Medio Oriente ya empieza a reflejarse en el sector logístico panameño, con incrementos en los costos de fletes y combustibles tanto marítimos como terrestres.Sánchez explicó que, aunque todavía es temprano para medir un impacto en los volúmenes de movimiento —pues las cargas actuales fueron programadas con antelación—, los efectos podrían sentirse en unos 80 días, cuando se cumpla el ciclo de pedidos provenientes de Asia. <i><b>'Estos costos al final son de traspaso, y se verán reflejados en el supermercado, igual que ocurre con una vía de transporte ineficiente'</b></i>, señaló.