Conflicto con Irán dispara tráfico y congestión en el Canal de Panamá, reporta ‘Bloomberg’

El Canal de Panamá enfrenta una fuerte congestión con retrasos de hasta tres días y medio para el tránsito de buques cisterna y de carga, en medio de un aumento del tráfico marítimo vinculado al conflicto con Irán, según reportó Bloomberg.

De acuerdo con el informe de Bloomberg, la situación representa la mayor congestión desde la histórica sequía de 2023-2024, que redujo significativamente el número de tránsitos en la vía interoceánica de 82 kilómetros.

El incremento en la demanda del canal se produce en medio de las tensiones por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial.

Además, las restricciones en esa zona han obligado a compradores a buscar rutas alternativas para transportar petróleo, gas natural, fertilizantes y productos químicos, impulsando el uso del canal panameño para conectar con mercados de Asia y otras regiones.

Como reflejo de la presión sobre la vía, un buque que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) llegó a pagar hasta 4 millones de dólares en una subasta para adelantar su paso, una cifra significativamente superior al millón de dólares que se registraba semanas atrás en las primeras fases del conflicto.

Este pago se suma a los costos habituales de tránsito por el canal, que pueden ascender a cientos de miles de dólares dependiendo del tamaño del buque y el tipo de carga.

Entre los tránsitos recientes destaca el del buque Gas Virgo, con bandera de Singapur y controlado por la empresa Wanhua Chemical, que cruzó el canal transportando GLP desde Texas, según datos de la firma de análisis energético Vortexa.

Analistas de Clarksons Securities indicaron que el incremento en los flujos de exportación de Estados Unidos ha contribuido a elevar el volumen de tránsito, intensificando la congestión en las últimas semanas.