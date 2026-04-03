Irán y Francia negocian el paso de buques en el estrecho de Ormuz

Irán ha comenzado a permitir el tránsito selectivo de buques “amigos” en el estrecho de Ormuz, incluyendo embarcaciones francesas.

El gesto refleja negociaciones discretas entre Teherán y París, mientras la presión internacional exige la reapertura total de la vía marítima.

El presidente Emmanuel Macron ha defendido el valor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y coordinado con más de 35 países una misión defensiva para reabrir la vía marítima.

Macron rechazó la operación militar de Estados Unidos y calificó la propuesta de Donald Trump de “poco realista” y advirtió que una acción bélica en Ormuz tomaría demasiado tiempo y agravaría la crisis.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, se ha convertido nuevamente en epicentro de la tensión geopolítica.

Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, Irán cerró parcialmente el paso, afectando el comercio energético global y disparando la preocupación de los mercados.