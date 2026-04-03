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Irán y Francia negocian el paso de buques en el estrecho de Ormuz

Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, Irán cerró parcialmente el paso, afectando el comercio energético global.
Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, Irán cerró parcialmente el paso, afectando el comercio energético global. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 03/04/2026 16:46
Desde el cierre parcial del estrecho de Ormuz a finales de febrero de 2026, se han desencadenado fuertes tensiones diplomáticas y económicas

Irán ha comenzado a permitir el tránsito selectivo de buques “amigos” en el estrecho de Ormuz, incluyendo embarcaciones francesas.

El gesto refleja negociaciones discretas entre Teherán y París, mientras la presión internacional exige la reapertura total de la vía marítima.

El presidente Emmanuel Macron ha defendido el valor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y coordinado con más de 35 países una misión defensiva para reabrir la vía marítima.

Macron rechazó la operación militar de Estados Unidos y calificó la propuesta de Donald Trump de “poco realista” y advirtió que una acción bélica en Ormuz tomaría demasiado tiempo y agravaría la crisis.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, se ha convertido nuevamente en epicentro de la tensión geopolítica.

Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, Irán cerró parcialmente el paso, afectando el comercio energético global y disparando la preocupación de los mercados.

Más de 40 países han exigido la reapertura inmediata e incondicional del estrecho, acusando a Irán de “tomar como rehén a la economía mundial”.

Estados Unidos, por su parte, ha advertido que podría intervenir directamente para asegurar la libre navegación, aumentando el riesgo de una escalada militar en la región.

Desde el cierre parcial del estrecho de Ormuz a finales de febrero de 2026, se han desencadenado fuertes tensiones diplomáticas y económicas: los precios del petróleo se dispararon.

Entre los niveles elevados y volátiles: el crudo Brent ronda los $100 por barril, el WTI se sitúa cerca de $112, y la cesta de la OPEP cotiza alrededor de $110,6.

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