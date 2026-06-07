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La Joyita: decomisan antenas Starlink, ‘routers’ y cientos de celulares

La requisa en pabellones de máxima seguridad deja contundentes resultados
La requisa en pabellones de máxima seguridad deja contundentes resultados Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/06/2026 10:24
Armas, celulares y equipos tecnológicos prohibidos fueron decomisados durante una requisa en el Centro Penitenciario La Joyita.

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La Policía Nacional informó que la operación interinstitucional desarrollada en los pabellones 5, 6 y 7, así como en los pabellones 12, 13 y 14 de máxima seguridad del Centro Penitenciario La Joyita, dejó importantes resultados tras las requisas realizadas.

Durante las inspecciones, las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones y presuntas sustancias ilícitas.

Además, encontraron 239 teléfonos celulares, antenas Starlink, routers, objetos punzocortantes y otros artículos prohibidos que representaban una amenaza para la seguridad y el orden dentro del penal.

Según las autoridades, estas acciones buscan fortalecer el control institucional dentro del centro penitenciario y forman parte de las estrategias impulsadas para reforzar la seguridad y la gobernabilidad del sistema penitenciario nacional en el marco del Plan Firmeza.

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