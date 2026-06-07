La Joyita: decomisan antenas Starlink, ‘routers’ y cientos de celulares

La<b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional"> Policía Nacional</a></b> informó que la operación interinstitucional desarrollada <b>en los pabellones 5, 6 y 7</b>, así como en los <b>pabellones 12, 13 y 14 de máxima seguridad</b> del <a href="/tag/-/meta/centro-penitenciario-la-joyita">Centro Penitenciario La Joyita</a>, dejó importantes resultados tras las requisas realizadas.Durante las inspecciones, las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones y presuntas sustancias ilícitas.Además, encontraron 239 teléfonos celulares, antenas Starlink,<i> routers,</i> objetos punzocortantes y otros artículos prohibidos que representaban una amenaza para la seguridad y el orden dentro del penal.Según las autoridades, estas acciones buscan fortalecer el control institucional dentro del centro penitenciario y forman parte de las estrategias impulsadas para reforzar la seguridad y la gobernabilidad del sistema penitenciario nacional en el marco del Plan Firmeza.