La Joyita: decomisan antenas Starlink, ‘routers’ y cientos de celulares

La Policía Nacional informó que la operación interinstitucional desarrollada en los pabellones 5, 6 y 7, así como en los pabellones 12, 13 y 14 de máxima seguridad del Centro Penitenciario La Joyita, dejó importantes resultados tras las requisas realizadas.

Durante las inspecciones, las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones y presuntas sustancias ilícitas.

Además, encontraron 239 teléfonos celulares, antenas Starlink, routers, objetos punzocortantes y otros artículos prohibidos que representaban una amenaza para la seguridad y el orden dentro del penal.

Según las autoridades, estas acciones buscan fortalecer el control institucional dentro del centro penitenciario y forman parte de las estrategias impulsadas para reforzar la seguridad y la gobernabilidad del sistema penitenciario nacional en el marco del Plan Firmeza.