Panamá en el Mundial de Flag Football 2026: Rivales y fechas de la fase de grupos

Las selecciones masculina y femenina de flag football de Panamá inician este jueves 13 de agosto su participación en el Campeonato Mundial de la disciplina en Düsseldorf, Alemania, con el propósito de disputar la fase de grupos del certamen orbital y obtener uno de los dos cupos directos otorgados a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) reúne a las 16 mejores representaciones por categoría y constituye el evento principal del ciclo clasificatorio, debido a que concede boletos olímpicos a los dos equipos elegibles mejor ubicados al finalizar la competencia, sin contabilizar a la representación de Estados Unidos por poseer el cupo de país anfitrión. En caso de conseguir la clasificación, la delegación panameña registraría la segunda presencia de un deporte de conjunto del país en Juegos Olímpicos, tras la participación del equipo masculino de baloncesto en la edición de México 1968.

Calendario y rivales de la fase de grupos

El seleccionado femenino panameño integra el Grupo D junto a Canadá, Japón y Brasil, disputando sus dos primeros encuentros ante el cuadro canadiense y la escuadra japonesa durante la jornada del jueves 13 a la 1:00 a.m. (hora de Panamá), mientras que el viernes 14 de agosto completará la ronda inicial frente al conjunto brasileño. Por su parte, el equipo masculino compite también en el Grupo D el jueves, solo que a las 6:00 a.m. (hora de Panamá) junto a las representaciones de Italia, Francia y Gran Bretaña, cerrando de igual forma la fase regular el este viernes ante el plantel británico para buscar el avance a la ronda de cuartos de final. Luego, dependiendo de las participaciones de los conjuntos, el sábado 15 se disputarán de las llaves de cuartos de final, semifinales y partidos de reclasificación. El domingo 16, se darán encuentros por la medalla de bronce y finales por la medalla de oro en las categorías femenina y masculina

Dónde ver los encuentros en directo