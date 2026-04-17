Juegos Suramericanos: El Flag Football se planta y aspira al oro

Si en uno de los 25 deportes de los Juegos Suramericanos de la Juventud en los que Panamá tiene serias aspiraciones de llevarse la medalla de oro es en el Flag Football.

La escuadra panameña, tanto masculino como femenino, tuvieron un paso arrollador en la fase de grupos en esta disciplina. Por parte del equipo masculino, vencieron 55-34 a Brasil, 60-13 a Uruguay y le pusieron la cereza al pastel con un triunfo certero 63-20 ante Argentina.

El cuadro masculino tuvo varias figuras destacadas como Nickolas Martínez, Carlos Moses, Juan Vincensini, entre otros.

Mientras que la rama femenina de deshizo de Brasil 53-14 mientras que ante Venezuela lograron un impresionante 62-0.

Con estos resultados, tanto la rama masculina como femenina disputarán la medalla de oro este domingo 19 de abril en el estadio Emilio Royo.

Al final del día 6 de competencia, Lia Córdoba aseguró la medalla de bronce en boxeo en la categoría de los 51 kg al caer en las semifinales contra la venezolana Grenyelis García.