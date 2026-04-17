Journaling: la práctica de escribir para reducir estrés y ordenar la mente

Uno de los principales beneficios que identifica la especialista es la reducción del sobrepensamiento. Explica que cuando las preocupaciones permanecen únicamente en la mente, tienden a repetirse una y otra vez en ciclos difíciles de detener. 'Al nombrar lo que sentimos, disminuye la intensidad de la emoción y se facilita la toma de perspectiva, permitiendo responder de manera más consciente en lugar de impulsiva', sostiene.El acto de escribir a mano también tiene un valor particular. A diferencia de la rapidez con la que se consume contenido digital o se responde un mensaje, tomar lápiz y papel obliga a bajar el ritmo. Ese proceso más lento favorece una conexión distinta con la experiencia emocional. En lugar de reaccionar de forma automática, la persona se detiene a observar lo que piensa y siente. Martínez añade que nombrar las emociones disminuye su intensidad y facilita responder de manera más consciente, en lugar de impulsiva.El journaling no requiere grandes recursos. Basta un cuaderno, una libreta o incluso hojas sueltas. No exige experiencia previa, reglas estrictas ni conocimientos especiales. Por eso, muchas personas lo incorporan como parte de su rutina diaria, de forma similar a otras prácticas de autocuidado como caminar, meditar o hacer ejercicio.Para la psicóloga, el journaling puede entenderse de dos maneras: como herramienta terapéutica y como hábito personal. 'Desde el enfoque psicológico, es una herramienta de autorregulación emocional. La autorregulación implica la capacidad de reconocer, comprender y gestionar lo que sentimos, y la escritura facilita justamente ese proceso al permitirnos poner en palabras nuestras experiencias internas, darles orden y sentido ', explica.Pero también puede convertirse en una costumbre cotidiana que fortalece la conexión con uno mismo, incluso cuando no existe una crisis emocional. Sin embargo, aclara que no todas las personas se sienten cómodas escribiendo y eso no invalida otras formas de gestionar emociones.'No a todos les resulta natural o cómodo escribir, y eso no invalida su utilidad. Más bien, el journaling es una herramienta disponible, flexible y adaptable: funciona muy bien para muchas personas, pero no es la única forma de trabajar la regulación emocional', afirma.