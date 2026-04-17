Irán reabre el estrecho de Ormuz y cae el precio del petróleo

Tras más de cinco semanas de conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos, el ministro iraní de Exteriores Abbas Aragchi anunció la apertura temporal del estrecho de Ormuz, una vía de suma importancia del comercio mundial ya que por allí transitan más del 20% de los hidrocarburos que se necesitan a nivel mundial. La noticia fue recibida con un desplome del precio del petróleo. Por ejemplo, el índice petrolero WTI - de interés para Panamá por su efecto en el precio del combustivle - rondó los $85.

La decisión del régimen de Teherán se toma tras el alto al fuego de diez días acordado entre Israel y el Líbano. Una tregua que se asoma difícil ya que la milicia pro-iraní Hezbolá desmintió la posibilidad de entregar las armas mientras siga la ocupación israelí del sur del Líbano.

La inclusión del Líbano en la tregua entre Washington y Teherán era una de las condiciones puestas sobre la mesa por Irán para considerar una reapertura temporal del estrecho de Ormuz. Sin embargo, la misma viene con limitaciones. De acuerdo a la agencia iraní semioficial Tasnim, el régimen de los ayatolás ha impuesto tres condiciones.

En primer término, los barcos deberán ser comerciales y se prohíbe el paso de buques militares. Asimismo, ni los barcos ni las cargas deberán estar relacionados con los países que Irán considera beligerantes como Estados Unidos; seguidamente las naves deberán atravesar la ruta designada por Irán; y el paso de las mismas deberá realizarse en coordinación con las fuerzas iraníes responsables de dicho tránsito, que en este caso serían los oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní.

También no descartaron cerrar el estrecho si EEUU mantiene el bloqueo naval.

Si bien el presidente estadounidense Donald Trump dio la bienvenida al anuncio de Irán, el inquilino de la Casa Blanca sostuvo ayer en la red social Truth que se mantendrá el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz a los barcos con origen o destino a los puertos iraníes. Trump no descartó el pasado jueves la posibilidad de que su país e Irán vuelvan a sostener los diálogos – mediados por Pakistán – a pesar de que la última reunión sostenida el pasado sábado en Islamabad terminó sin acuerdo.